Así reaccionó Mhoni Vidente tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, según el preconteo

Las elecciones presidenciales tuvieron dos jornadas en Colombia.

La primera vuelta se realizó el 31 de mayo de 2026 y dejó como únicos candidatos en disputa a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Además, la segunda vuelta se celebró el pasado 21 de junio de 2026 y, finalmente, tras el preconteo, Abelardo de la Espriella se ratificó como el nuevo presidente electo.

El abogado y empresario obtuvo 12.959.542 votos, que equivalen al 49,66 %.

Mientras tanto, el filósofo logró 12.708.712 votos, que significan el 48,70 %.

Tras ese desenlace, Mhoni Vidente, que estuvo realizando varias predicciones sobre las elecciones de Colombia, reaccionó en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Así fue la reacción de Mhoni Vidente tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia

Después de que Abelardo de la Espriella fue declarado el nuevo presidente electo de Colombia, Mhoni Vidente realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

"Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia", escribió.

Además, publicó una foto del abogado en solitario y otra en la que se encuentra junto a ella, pero fue diseñada por una inteligencia artificial.

¿Qué había dicho Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Aproximadamente un mes antes de las elecciones en Colombia, Mhoni Vidente leyó sus cartas y aseguró que la 'derecha' volvería al poder.

Adicionalmente, siempre sostuvo que la diferencia sería muy mínima, como al final terminó ocurriendo con tan solo 250.830 de diferencia.

La Registraduría Nacional emitió un comunicado sobre las elecciones en Colombia: ¿qué planteó?

Este 23 de junio, la Registraduría Nacional aseguró que el preconteo coincide en un 99.997 % con el escrutinio de los jueces.

"Cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país, adelantaron la tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia", se enfatizó.

"De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que, con su esfuerzo, contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación", se concluyó.