Esto ocurriría en Colombia tras la elección del nuevo presidente, según Ayda Valencia, la reconocida vidente

El 13 de mayo de 2026, Ayda Valencia, la reconocida vidente colombiana, estuvo como invitada en Vibra y se animó a hablar de las elecciones presidenciales.

Tras realizar su análisis, la astróloga reveló que Abelardo de la Espriella sería el nuevo mandatario y que iniciaría un cambio.

Pero, además, Ayda Valencia también habló de cuál podría ser la realidad del país tras el inicio del nuevo gobierno.

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Este sería el panorama de Colombia tras la elección del nuevo presidente, según la vidente Ayda Valencia

Ayda Valencia indicó que el nuevo presidente no recibe un país fácil y que, por lo tanto, tendrá un ciclo y un trabajo complejo.

"Va a haber un cambio, pero va a ser complicado. Colombia, lamentablemente, está en crisis y viene en crisis desde hace mucho porque eso no es solo del último gobierno", comenzó diciendo la astróloga.

"Alguien que se iba a lanzar de candidato, un exprocurador, me preguntaba si era momento para hacerlo y yo le dije: 'No lo hagas, ni loco'. Esto porque al presidente que llega le va a tocar muy duro, va a estar intentando equilibrar y no lo va a lograr. De hecho, el mandatario que coja a Colombia ahorita va a tener una papa caliente que no va a tener ni para dónde. El cambio va a ser muy complicado", concluyó Ayda Valencia.

¿Con cuántos votos ganó Abelardo de la Espriella, según el preconteo?

El preconteo del 99.9 % de las mesas informadas determinó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.956.941 votos, mientras que Iván Cepeda logró 12.691.709.

Eso significa que el porcentaje de Abelardo de la Espriella fue del 49,66 %, contra un 48,64 % de Iván Cepeda.

Además, la distancia, de acuerdo con el preconteo, fue de exactamente 265.232 votos.