"Cambio total": Mhoni Vidente no se guardó nada e hizo contundente predicción

Mhoni Vidente realizó nuevas predicciones el pasado 21 de junio de 2026 y habló ampliamente de América Latina.

Tras leer y analizar sus cartas, la reconocida astróloga manifestó que el gobierno de Estados Unidos seguirá promoviendo cambios geopolíticos y que habrá una transición considerable en un país.

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Mhoni Vidente advirtió un cambio total en Cuba: esto dijo

De acuerdo con Mhoni Vidente, Donald Trump ha protagonizado varios 'golpes', pero aún le faltan algunos más.

"El golpe total ya lo dio en Irán, en Venezuela, en varias regiones de España y Cuba es el siguiente. Se visualiza que el día 4 o 26 de julio será el 'manotazo' contra los Castro o Díaz Canel, habiendo un cambio total de régimen y de pensamientos", dijo la vidente.

"En menos de cuatro o de ocho años, el país de Cuba será el estado 51 de Estados Unidos. Toda la gente que salió de La Habana y que emigró a Miami u otras regiones estadounidenses son ciudadanos americanos", añadió Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente también realizó una predicción sobre Donald Trump: ¿cuál fue?

En el análisis del 21 de junio, Mhoni Vidente expresó que la popularidad de Donald Trump ha crecido en Estados Unidos y que, como consecuencia, continuará firme en el poder.

"Ya hizo la orden de paz con Irán, bajó el petróleo, bajó los impuestos en Estados Unidos y su elevación de aprobación ya subió más de 15 o 17 puntos", señaló la astróloga.

"Si tú estás apostando a que Donald Trump va a perder las intermedias en noviembre, estás muy equivocado", agregó.

No obstante, en los últimos días, Mhoni Vidente también advirtió que Donald Trump siempre ha sido blanco de intentos de atentados y que debe cuidar al máximo su seguridad.