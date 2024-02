El cálido recibimiento de la audiencia a Michael J. Fox durante los premios Bafta

La audiencia de los Bafta 2024, que se llevó a cabo en el Royal Festival Hall, fue sorprendida con la presencia en el escenario de Michael J. Fox, quien sufre de párkinson y es recordado con cariño por haber interpretado a Marty McFly, uno de los protagonistas de la popular película de 1985, Volver al futuro.

Fox hizo una aparición sorpresa para presentar el premio a la Mejor Película, galardón al que estaban nominados los filmes: Los que se quedan, Anatomía de una caída, Oppenheimer, Los asesinos de la luna de las flores y Pobres criaturas.

Si bien fue Christopher Nolan quien se llevó el premio por su producción Oppenheimer, fue Fox quien recibió la mayor cantidad de aplausos. En los videos del emotivo momento se puede ver al actor británico David Tennant hacer una introducción de Michael resaltando su labor filantrópica con la que recauda dinero para la investigación sobre el párkinson.

Después de la presentación de Tennant, se puede ver a Fox, de 62 años, entrar en una silla de ruedas al escenario y luego pararse con dificultad cuando está cerca del micrófono, lo que hace que el público se ponga en pie para aplaudir y celebrar al hombre que fue diagnosticado con párkinson en 1991, cuando estaba en la cúspide de su carrera.

Fox permaneció en el escenario sentado en la silla de ruedas mientras escuchaba el discurso de los galardonados.

Great to see the legend that is MICHAEL J. FOX presenting Best Picture at the #BAFTAspic.twitter.com/YqKZaLDKSh

— All The Right Movies (@ATRightMovies) February 18, 2024

Michael J. Fox y el impacto del párkinson en su carrera

A la edad de 29 años, durante la cúspide de su carrera, el querido actor fue diagnosticado con párkinson, sin embargo, eso no detuvo a Fox quien siguió actuando durante años hasta que en el año 2000 decidió dedicarse principalmente a ser actor de voz, carrera en la que participó de producciones como Stuart Little y Atlantis: el imperio perdido

Sin embargo, se retiró definitivamente de la gran pantalla en 2022 debido al avance de síntomas como temblores, fatiga, lentitud y debilidad en los huesos.

En noviembre de ese mismo año, el actor recibió un Oscar honorífico por el trabajo humanitario que hace a través de su fundación, The Michael J. Fox Foundation.

¿Qué es el párkinson?

Según la Clínica de Mayo, el párkinson es “un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios".

El mismo centro médico aclara que si bien los síntomas iniciales de la enfermedad pueden aparecer de manera leve en las etapas iniciales, estos pueden empeorar con el avance progresivo del tiempo y dificultar seriamente la movilidad.

“A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el proveedor de atención médica puede sugerir una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas”, aclara la clínica.