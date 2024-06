Miguel Melfi confesó a qué se dedicará luego de La Casa de los Famosos Colombia

El cantante y modelo panameño Miguel Melfi, quien ha cautivado a la audiencia durante su participación en La casa de los famosos Colombia, ha revelado sus planes tras la conclusión del reality show.

En una entrevista con Semana, Melfi compartió sus expectativas y objetivos para el futuro, pues es consciente que se le abrieron varias puertas.

Después de cuatro meses llenos de emociones, diversión, conflictos y controversias, "La casa de los famosos Colombia" llegó a su fin el pasado lunes 17 de junio, dejando a la audiencia con la incertidumbre sobre qué seguirá para los participantes del programa. Ahora, uno de ellos ha despejado las dudas sobre sus próximos pasos.

Miguel Melfi, quien desde el inicio del reality llamó la atención del público con su carisma y talento, ha revelado que no esperaba recibir tanto apoyo durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, siempre había soñado con llegar a Colombia y dar a conocer su música en este país. Al recibir la oportunidad de participar en el programa, Melfi se propuso dar lo mejor de sí mismo, a pesar de las dudas iniciales sobre su inclusión en el show. A medida que avanzaba la competencia, sintió el invaluable apoyo del público, lo que lo impulsó a seguir adelante.

En cuanto a sus próximos pasos, Miguel Melfi ha confirmado que regresará a Panamá este domingo, con la intención de agradecer a sus seguidores y reencontrarse con su familia.

Sin embargo, no se descarta regresar a Colombia en un futuro cercano. Su objetivo es mudarse a Bogotá y continuar trabajando en diversos proyectos que ha estado planeando durante su estadía en Colombia. Además de centrarse en la capital, Melfi también está interesada en explorar oportunidades en otras ciudades colombianas y expandir sus horizontes internacionalmente.

"Obviamente, voy a volver a Panamá, ya regreso este domingo, quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron en Panamá, estar con mi familia, quiero vivir en mi casa y poder hacer las cosas que hacía en mi vida cotidiana... Pero, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero muy pronto voy a estar de vuelta en Bogotá, mi plan es mudarme acá, quiero trabajar en muchas cosas que quiero hacer, no solo en la capital, sino en otras ciudades que haya oportunidades, y no solo Colombia, sino que siento que pueden salir oportunidades internacionales", le dijo Melfi a Semana.