Morat está apunto de llenar el Estadio El Campin por segunda vez

Juan Pablo Villamil, Simón Vargas Morales, Martín Vargas Morales y Juan Pablo Isaza son los integrantes de Morat, una banda bogotana que ha marcado récord en audiencias y que tiene miles de fanáticos alrededor del mundo. La agrupación llegará el próximo 2024 al Estadio El Campin, lo cual ha generado emoción en los espectadores.

La banda llevaba meses haciendo una campaña de marketing muy disruptiva, mediante la cual estaban anunciando su próximo concierto la capital: pusieron su logo en los petos de los equipos locales Santa Fe y Millonarios y en vallas publicitarias que contenían leyendas que decían: "Volvemos".

Mediante sus cuentas oficiales, los intérpretes de 'Cómo te atreves' informaron que darán un concierto en Bogotá el próximo 6 de julio de 2024 en medio de su gira llamada ''Si ayer fuera hoy'. La boletería en la plataforma de TuBoleta abrió en la mañana del pasado viernes 15 de septiembre y todas las entradas disponibles se agotaron en menos de cuatro horas.

Ante el éxito en ventas, el grupo musical abrió una segunda fecha en el Estadio El Campin para el próximo 7 de julio. TuBoleta abrió su tienda virtual el pasado sábado 16 de septiembre y gran parte de las boletas ya están compradas. De esta manera, Morat batió récord después de haber vendido más de 90 mil entradas en menos de 24 horas.

Adicionalmente, anunciaron que darán otro espectáculo en Medellín, Antioquia, aunque aún no se han confirmado fechas. Miles de fanáticos de estas dos ciudades se preparan para disfrutar al son de inigualables éxitos como 'Cuando nadie ve', 'Porfa no te vayas', 'No se va' y 'Acuérdate de mí'

¿Qué entradas quedan disponibles y cuáles son los precios?

En este momento solo quedan pocas entradas disponibles en las localidades: Gramilla VIP -cuyo precio es de 564.700 pesos incluido el servicio-, Occidental Baja -que vale 478.450 pesos con el servicio- y Gramilla General -las cuales tienen un valor total de 254.200 pesos-.

Para adquirirlas de manera virtual ingrese a TuBoleta.com y digite la palabra "Morat" en el buscador del costado superior izquierdo que dice: "Buscar Eventos, Escenarios o Artistas".

Seleccione la opción 'Comprar Entrada' que aparece en el ícono del evento. Si posee cuenta en el Banco Falabella diríjase a 'Comprar preventa Banco Falabella' y digite los primeros 6 dígitos del número que se encuentra en la tarjeta. Si desea adquirirla mediante otra entidad bancaria, dé clic en 'Comprar público general'.

Posteriormente, elija la localidad y el número de entradas que desea comprar y siga las instrucciones.