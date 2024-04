Andrea Valdiri no aguantó más las críticas y habló sobre sus ex parejas: "Todos somos pecadores"

Mientras Andrea Valdiri, creadora de contenidos bastante famosa en Colombia, se encuentra en unas vacaciones por Dubái, aprovechó sus redes sociales para responderle a sus críticos.

La influencer de 32 años se cansó de recibir tantas críticas por parte de los seguidores que aún reclaman su separación con Felipe Saruma.

Andrea Valdiri se va de frente contra sus seguidores

​“Por el interno me escriben ‘mamacita deliciosa, cómo estás de rica’ y otras cosas, pero en el perfil: ‘Gas de vieja, qué boleta’ ¡De todo! ¡Soy la peor! Y uno va y les mira el perfil y están casados ¡Hipócritas, babosos! No sé si están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo o porque no me pueden pagar un paseo de estos”, inició.

Y agregó que no comprende a los hombres de hoy en día en como se refieren, según ella, a las mujeres: “¡A ti te parió una mujer! ¿No tienes hermanas, tías o primas?, o es que a ti te encantaría que trataran a las mujeres de tu familia de esa manera ¿Qué le pasa a los hombres de hoy en día?, cada día más babosos”.

También habló sobre sus pasadas relaciones

“¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le preguntó si va para adelante (...) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c@ca que del contenido que hago para ustedes”.

"Si supieran todo lo que yo brindo en mis relaciones, no tienen ni idea. En el momento me porto como una reina con los manes, te lo juro, y a veces por estúpida es que me pasan las cosas. Aquí nadie es víctima, todos somos malos y pecadores”, concluyó.