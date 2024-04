Karen Sevillano reveló duro momento cuando quedó embarazada a los 19 años: "no tenía latidos"

Sin duda alguna, una de las participantes de la Casa de los Famosos que más ha dado de qué hablar ha sido Karen Sevillano. La reconocida influenciadora no solo generado todo tipo de contenido por sus controversias, sino también ha conmovido a más de uno con su historia de vida.

Precisamente, en las últimas horas, Sevillano abrió su corazón y contó detalles de uno de sus momentos más duros en la vida.

Mientras sostenía una conversación con su equipo 'Papilla', Karen contó detalles de la vez que perdió un bebé cuando tenía tan solo 19 años.

Karen reveló detalles de la pérdida de su bebé

Karen comentó que durante los 19 años padecía de anemia, y que asociaba los malestares que tenía en aquel entonces con la enfermedad.

Sin embargo, estos y otros síntomas, como náuseas y demás, la llevaron a realizarse una prueba de embarazo, la cual salió positiva.

“Sentí un bajón emocional. Yo no quería ser mamá por nada del mundo, yo lloraba todos los días, porque yo no sabía cómo les iba a decir. Yo le conté a mi hermana y obviamente también le dije al man, y yo no quería tener hijos con ese man. Él estaba emocionado y yo llorando como una magdalena”, dijo haciendo alusión a su deseo de no ser mamá tan joven.

A pesar de este deseo, Karen decidió llevar su embarazo. Sin embargo, sobre el tercer mes de gestación, la creadora recibió la noticia de la pérdida de su bebé.

“Me tocó el tercer mes la ecografía, el doctor se me quedó mirando y me dijo: estos son sus latidos, y estos deberían ser los del bebé, pero está muerto”, agregó.

Foto: Canal RCN

Este sin duda alguna ha sido uno de los momentos más difíciles de la creadora, que en varias oportunidades ha contado como le ha tocado remar contra la corriente por ser alguien en la vida.

Entre esos detalles, Sevillano aseguró que le tocó vivir con su mamá en una habitación donde las maltrataban.

"Mi mamá, vivíamos en una habitación los cuatro, en esa casa nos humillaban, nos trataban mal, solo porque pagábamos una habitación", dijo.

