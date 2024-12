¡Video! Mujer ocupó dos sillas en TransMilenio y desató indignación entre pasajeros: "Sapas"

Un reciente incidente en TransMilenio ha captado la atención de los usuarios y se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el video, se puede observar a una mujer ocupando dos sillas en un articulado, una para ella y otra para sus maletas, mientras una mujer embarazada se ve obligada a permanecer de pie.

Este hecho ha generado un amplio debate sobre la cortesía y el respeto en el transporte público.

El episodio ocurrió dentro de uno de los buses articulados del sistema TransMilenio, donde la mujer, visiblemente cómoda, decidió utilizar una silla adicional para sus pertenencias.

A pesar de las solicitudes de otros pasajeros para que cediera uno de los asientos a la mujer embarazada, la respuesta fue negativa.

Estoy cansada y no voy a mover mis cosa”, afirmó la mujer, generando reacciones de indignación entre quienes presenciaron la situación.

Varios usuarios intentaron persuadirla para que reconsiderara su decisión. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La mujer insistió en que no tenía intención de despejar el asiento y descalificó a quienes le pedían que lo hiciera, diciendo:

Bájese y busque uno desocupado, pero no voy a quitar las maletas porque estoy cansada. Ya, dejen de ser sapas, indicó la mujer.

Esta actitud provocó una serie de comentarios entre los pasajeros, quienes no podían creer lo que estaban presenciando.

En el video publicado a través de las redes sociales, se puede ver cómo algunas mujeres le reclamaron con firmeza, sugiriendo que si no quería ceder su lugar debería considerar alternativas como comprar un carro o utilizar servicios de transporte privado.

La mujer continuó defendiendo su posición, argumentando que no quería pelear y que si alguien le insistía, podría quedarse de pie. “Si no se calla, se queda parada”, dijo con desdén.

La verdad es que no quiero pelear y, si no se calla, se queda parada, pero no le voy a quitar las cosas de aquí, de malas, agregó.