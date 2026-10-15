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Sebastián Vega y Emiro Navarro protagonizaron polémico encuentro en MasterChef

Los participantes protagonizaron un incómodo momento durante el más reciente reto grupal.

Foto: Captura pantalla Canal RCN
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Noticias RCN

octubre 15 de 2026
06:53 a. m.
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Una nueva semana en la cocina de MasterChef Celebrity inició y los dos reingresos ya han generado distintas reacciones entre todas las celebridades que siguen en la competencia.

Entre felicidad e incertidumbre, los sentimientos en la competencia se han disputado entre quienes aceptaron con felicidad el regreso del hombre y aquellos que incluso consideraron como “injusto” competir contra un cocinero que ya salió del juego.

La discusión se volvió a desarrollar en medio del más reciente reto de campo en donde todos los cocineros se juntaron en grupos para sorprender a los chefs con un exquisito menú para todos los comensales.

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¿Qué pasó en el reto de campo?

Los cocineros tuvieron que enfrentarse en un reto de campo en donde todos se dividieron en equipos azul, verde, amarillo y rojo. Las preparaciones fueron clave ya que se dividieron en sandwichs mexicanos, hamburguesas americanas, perros calientes asiáticos y mediterráneos con salchicha hecha desde cero.

Aunque los tiempos se dividieron para cada una de las preparaciones, todos los participantes manifestaron su temor por la complejidad del desafío ya que debían sorprender con los sabores solicitados para la prueba.

Sin embargo, los problemas empezaron a aparecer para algunos de los equipos. Este fue el caso del grupo amarillo en donde Emiro y Farah tuvieron serios problemas con la cocción de las cebollas al dejarlas quemar. Pero las complicaciones no pararon allí ya que el tiempo también les pasó malas jugadas y las salchichas de su preparación empezaron a romperse.

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¿Qué pasó entre Emiro y Sebastián?

Al finalizar la degustación, y enfrentarse al veredicto de los comensales, las dudas y el nerviosismo se empezaron a tomar cada una de las estaciones ante la espera del resultado final. En medio de la tensa deliberación, Farah decidió comentar el desempeño que su equipo amarillo había tenido por lo que Emiro afirmó que no iban a ganar.

La respuesta generó gran inquietud en el deportista ya que este cuestionó las razones que llevaron al creador de contenido a mostrarse negativo ante el resultado. Frente a esto, Navarro aseguró que no iban a ganar a raíz de la presencia de Sebastián Vega por la dificultad que su reingreso iba a generar para ser salvado.

Las palabras del famoso generaron la reacción del mismo actor, quien rompió el silencio y se refirió a las afirmaciones de su compañero.

“Yo no sé si es que sientan que le estoy afectando el camino a alguien, pero voy a hablarlo directo. Emiro, desde que regresé, es quien ha cambiado su actitud muy directa conmigo. Si es parte de la estrategia, del juego, el tratar de debilitarme mental y emocionalmente (...) le va a costar mucho y aquí estoy (...) le guste al que le guste”, aseguró Vega.

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