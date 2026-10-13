Cris Valencia fue agredido por varias personas en las Fiestas del Agua: video

El cantante colombiano Cris Valencia volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de que se difundieran imágenes en las que aparece siendo agredido por varias personas en plena vía pública.

En el registro audiovisual se observa al artista arrinconado contra una pared mientras varios individuos lo golpean con las manos y los pies. En medio de la situación, otras personas se acercan e intentan intervenir para detener la agresión.

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Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y despertaron preocupación entre los usuarios, quienes preguntan qué ocurrió y por qué el joven terminó involucrado otra vez en una pelea.

¿Qué se sabe de la agresión contra Cris Valencia?

De acuerdo con información publicada en medios regionales, el episodio habría ocurrido en las Fiestas del Agua, celebradas en el municipio de Pácora, Caldas y hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

En los videos difundidos se aprecia la participación de varias personas y los intentos de algunos presentes por intervenir.

Cris Valencia fue agredido en Caldas

Antes del lamentable episodio, el cantante compartió contenido en sus redes sociales relacionado con su visita a Pácora. En una de las publicaciones, apareció junto a personas que se acercaron a tomarse fotografías con él y agradeció las muestras de cariño recibidas en el municipio.

Hasta el momento, no se conoce una explicación pública que permita esclarecer los motivos de lo sucedido.

Mientras el video continúa circulando en redes sociales, el episodio mantiene la atención sobre el joven artista, cuya aparición en las imágenes ha generado múltiples reacciones y preguntas entre sus seguidores.