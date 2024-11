Contundente opinión sobre Epa Colombia en La Casa de los Famosos

Con el inicio de las votaciones para el reality La Casa de los Famosos Colombia, los aspirantes a ingresar al popular programa han comenzado sus campañas para ganar el apoyo del público.

Entre ellos se encuentra la creadora de contenido Juliana Seligman, quien ha expresado abiertamente su deseo de entrar a la famosa casa. Seligman, conocida por su humor y obras sociales en redes sociales, ha lanzado una campaña con el lema "Dile sí al talento, no al bochinche", buscando posicionarse como una opción que promete un enfoque distinto dentro del reality.

Juliana Seligman revela quién no quiere que ingrese al reality

En una entrevista reciente con Entretenimiento RCN, Seligman compartió su interés en participar en el programa para llevar un mensaje positivo y demostrar su talento. "Soy una persona talentosa realmente. La gente me ha conocido por mis videos, por mis obras sociales, porque mi propósito es ayudar a las personas y hacerles entender que todos somos iguales", expresó.

Aunque destacó que su participación se basaría en su autenticidad y talento, aclaró que también es una persona de carácter fuerte que, en caso de entrar, no se callaría ante situaciones de conflicto en La Casa de los Famosos.

Juliana no quiere a Epa Colombia en La Casa de los Famosos

Durante la misma entrevista, Seligmann no dudó en expresar su opinión sobre Epa Colombia, la empresaria e influencer que también es candidata a ingresar al reality.

Según Juliana, Epa Colombia no es una persona con la que le gustaría convivir en La Casa de los Famosos. Al ser cuestionada sobre quién no quisiera encontrarse dentro del programa, Seligmann fue tajante: “Uy, ya sé, a la Epa Colombia. La verdad no quisiera ver a esa ñera allá metida”.

Seligman argumentó que, en su opinión, Epa Colombia no sería compatible con el tipo de contenido que ella genera, aludiendo a que su contenido va dirigido a personas “inteligentes y conscientes”.

Además, comentó que no tendría buena relación con ella, refiriéndose a Epa Colombia como una persona de “baja calaña”. Este comentario ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambas influenciadoras, algunos de los cuales apoyan la postura de Seligmann, mientras que otros la han criticado por la dureza de sus palabras.

En cuanto a las habilidades que aportaría a la convivencia en La Casa de los Famosos Colombia, Juliana confesó que es buena para lavar platos, aunque no disfruta mucho de la cocina. La creadora de contenido sigue trabajando en su campaña y confía en que el público respaldará su entrada al reality, donde promete no solo entretenimiento sino también un mensaje positivo y auténtico.