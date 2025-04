Las mentes detrás de ‘Manes’: la tercera temporada conquista al público global

La serie ‘Manes’, una producción de Estudios RCN, sigue cautivando a los espectadores en más de 240 países gracias a su disponibilidad en Prime Video. Esta adaptación de la exitosa serie ‘Hombres’, escrita por Mónica Agudelo en los años 90, se ha convertido en un fenómeno mundial.

Los hermanos Daniel y Diego Ayala, los libretistas responsables de esta versión, celebran el creciente interés por una historia que ha trascendido generaciones.

La idea de adaptar ‘Hombres’ para una nueva audiencia surgió en 2016, cuando Diego Ayala revivió la serie original al verla en su repetición.

La idea original me surgió cuando vi la repetición en 2016 y fue un flashback inmediato al 1996 cuando la daba RCN y yo recordé que a mis papás les gustaba mucho y era muy importante para ellos verla, recalcó Diego.

Fue entonces cuando decidió compartir su visión con su hermano Daniel, quien inmediatamente se sumó al proyecto. Ambos, junto a otros colaboradores como Valeria Gómez, Marcela Peláez y Juan David Meza, comenzaron a dar forma a lo que hoy conocemos como ‘Manes’.

El formato de serie corta, que en su momento era poco común en Colombia, fue el elegido para abordar esta historia de amistad, género y relaciones personales.

La serie fue aceptada con entusiasmo y la sorpresa llegó cuando Amazon Prime se interesó por el proyecto, lo que les permitió alcanzar un público global.

Uno de los aspectos que los creadores destacan de ‘Manes’ es el balance entre los personajes masculinos y femeninos. Aunque la serie gira en torno a un grupo de hombres, la representación del pensamiento y la perspectiva femenina juega un papel esencial.

Este enfoque ha permitido que ‘Manes’ resuene con los espectadores, quienes encuentran en los personajes una representación genuina de la vida cotidiana y los vínculos que unen a los amigos.

Por otro lado, se exalta la participación del actor y creador de contenido Juan Pa Zurita, quien manifestó su alegría y entusiasmo por hacer parte de un proyecto en el que se maneja un ambiente agradable y un profesionalismo excepcional.

Finalmente, el mexicano resaltó el gran componente humorístico que maneja la serie al recrear, de manera divertida, algunas situaciones reales que se viven en pareja.

Cuando se van a vivir juntos y él llega a la casa y se da cuenta de que ella ha comprado una silla carísima y lujosa y él quedó desconcertado. No me ha pasado, pero me pareció muy graciosa, señaló.