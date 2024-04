¿Volvieron? Joana Sanz publicó amorosa foto con Dani Alves

¿Polémica foto? Es la pregunta que se hacen muchos. Pues, para los seguidores de la modelo Joana Sanz, la relación entre ella y el exjugador de fútbol Dani Alves ya se había terminado, y todo esto después de las acusaciones de acoso y abuso sexual en las que incurrió el exjugador de la selección brasileña.

Una semana después del pago de la fianza por parte el lateral, y de muchos rumores sobre supuestas fiestas, Sanz publicó una foto en la que se ven muy cariñosos. Sus dedos entrelazados y un tatuaje que parece estuviera dejándonos un mensaje.

Foto de Joana Sanz y Dani Alves tras salir de la cárcel

Es importante resaltar que la imagen se publicó a través de las cuentas de la modelo española, aún Dani no ha montado nada en sus redes. En esta se ve un tatuaje muy llamativo, mismo en el que se ve la siguiente operación matemática: 1+1: 1.

No pasó ni una hora, y las redes sociales explotaron con esta imagen, pues para muchos es algo polémica, ya que la gente piensa que Joana debería tener un poco más de empatía con la presunta víctima, entre otros comentarios.

Las condiciones que le pusieron a Dani Alves para salir de la cárcel

Dani Alves debe seguir una serie de obligaciones para seguir con el proceso penal. Una de ellas es presentarse todos los viernes ante la secretaría de la sección 21, así como contestar su número de teléfono constantemente para evitar un fuga.

Cabe recordar que mientras la medida no sea revocada, el exjugador del FC Barcelona también tiene prohibido salir de España durante los próximos meses (entregó pasaporte español y brasileño). Además no podrá comunicarse o acercarse a la víctima por lo menos a 1.000 metros de distancia.

Carta de Joana Sanz a Dani Alves en la que le terminaba hace un año

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos", compartió inicialmente la mujer mediante una carta en su Instagram.