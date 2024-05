Calentura dentro de la Casa de los Famosos: Alfredo y Julián se dijeron de todo en plena pelea

Los ánimos dentro del cuarto del exilio en la Casa de los Famosos están cada vez más tensos, esto teniendo en cuenta la llegada de los nuevos nominados, quienes fueron testigo de la fuerte discusión entre Julián Trujillo y Alfredo Redes por algunos comentarios de Martha, los cuales generó disgusto entre el team papillente.

Los hechos se presentaron luego de que Julián, Miguel Melfi y Pantera llegaran a la habitación del exilio donde se encontraba Martha Isabel Bolaños y Alfredo. Los concursantes comenzaron a planear como iban a dormir, esto teniendo en cuenta que solo hay dos camas en este espacio de la casa.

Fuerte discusión entre Alfredo y Julián dentro de la Casa de los Famosos

La discusión entre los concursantes comenzó tras los comentarios de Julián Trujillo, quien salió en defensa de Martha Isabel, quien se encontraba opinando sobre la organización para dormir de los concursantes, lo que generó un fuerte disgustó entre Miguel Melfi y Pantera, quienes tendrían que dormir en el piso.

Ante lo sucedido, Julián salió del confesionario a dar su opinión. Sin embargo, lanzó un comentario que generó el disgusto de Alfredo, quien no había realizado ningún comentario sobre la organización del espacio, motivo por el cual, se exaltó y le cantó la tabla a Julián Trujillo, quien también se defendió de los comentarios del creador de contenido.

“Yo te voy a decir una vaina. Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así, en la tercera vez no respondo. Te la tiró plena, tú no eres mi papá para que me hables así”, fueron las palabras de Alfredo a Julián Trujillo tras la fuerte discusión que se estaba generando entre los concursantes que se encontraban en el exilio.

Ante las palabras de Alfredo, Julián Trujillo tuvo una actitud retadora contra el cartagenero, lo que generó aún más el disgusto de los demás concursantes, quienes también se pelearon con el actor tras salir en defensa de Martha sin tener contexto de lo que estaba sucediendo dentro de la habitación del exilio.

¿Cómo se salvan los concursantes que están en el exilio de la Casa de los Famosos?

Vale recordar que los concursantes que se encuentran allí son los que están nominados dentro de la placa, los cuales se podrán salvar superando una de las pruebas que el Jefe les pondrá a diario. En dado caso de pasar el desafío, el famoso podrá salir del exilio y podrá nominar a otros de los concursantes que no estén en riego.