No te lo pierdas: "Retrato Hablado", el nuevo programa que cambiará la forma en que ves la realidad en Colombia

Imagina un programa que va más allá de los titulares, donde las historias que creías olvidadas salen a la luz con una fuerza que no te permitirá apartar la vista de la pantalla. ¡Eso es "Retrato Hablado"!

Este 14 de octubre, a las 8:00 p.m., por el Canal RCN, llega un espacio que no solo te contará las historias que nadie más se atreve a contar, sino que te hará parte de una búsqueda por la verdad. Bajo la dirección de Johana Amaya y Alejandro Callejas, “Retrato Hablado” no es solo un programa de investigación, es un espejo de nuestra sociedad, un grito silencioso de aquellos que llevan años luchando por ser escuchados.

¿Qué hace único a "Retrato Hablado"?

Cada episodio te llevará a explorar casos sin resolver, crímenes olvidados y las voces de quienes han sido invisibilizados por el sistema. Johana Amaya, periodista reconocida, jefe de emisión de 'La hora de todo', noticiero de las 7:00 p.m., nos guiará en un viaje profundo hacia las vidas de aquellos que buscan justicia. Con su profesionalismo y sensibilidad, Amaya no solo nos contará la historia, nos hará sentirla.

Pero eso no es todo. El programa cuenta con un equipo de investigadores que no descansan hasta atar todos los cabos sueltos. Alejandro Callejas, codirector y productor de contenidos especiales de Noticias RCN, ha reunido a un equipo de periodistas, editores y realizadores comprometidos en traerte una producción que no solo busca respuestas, sino que te dejará reflexionando sobre el país en el que vivimos.

¿Por qué no te puedes perder "Retrato Hablado"?

Porque no se trata solo de televisión, se trata de historias reales que han sido silenciadas durante mucho tiempo. Cada lunes festivo, "Retrato Hablado" te llevará a lo más profundo de casos sin resolver, y serás testigo de las investigaciones más rigurosas que el periodismo colombiano puede ofrecer.

¿Sabías que un solo programa puede cambiar el rumbo de una investigación? Con "Retrato Hablado", no solo estarás viendo televisión; estarás siendo parte del cambio, de la búsqueda de la verdad y de la justicia para aquellos que han sido olvidados.

Marca la fecha, prepara el control remoto y únete a nosotros

Este 14 de octubre, a las 8:00 p.m., el Canal RCN te trae el estreno de un programa que no podrás dejar de ver. Cada lunes festivo, "Retrato Hablado" te invita a ser parte de un viaje lleno de emociones, revelaciones y, sobre todo, verdades.

No te pierdas este impactante programa de investigación que está destinado a cambiar la forma en que entendemos los casos no resueltos en Colombia. Johana Amaya y Alejandro Callejas están listos para mostrarte lo que nadie más se atreve a contar. ¿Estás listo para descubrirlo? ¡Nos vemos en "Retrato Hablado"!