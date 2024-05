Comunicado oficial: Clínica Erasmo confirmó de qué y cómo murió Omar Geles

El reconocido cantautor, acordeonista, productor colombiano y ex Rey del Festival Vallenato en 1989, Ómar Geles Suárez, falleció trágicamente la noche del 21 de mayo.

La causa de su muerte ha sido confirmada como un síncope mientras jugaba un partido de tenis, tal como lo indica el comunicado de la Clínica Erasmo, de Valledupar.

Comunicado oficial sobre la muerte de Omar Geles

La Clínica Erasmo emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por la pérdida del querido artista vallenato. Según el comunicado, Geles llegó a sus instalaciones sin signos vitales tras sufrir un episodio de síncope durante su partido de tenis.

“Es con profunda tristeza que la Clínica Erasmo LTDA informa del fallecimiento del señor Ómar Antonio Geles Suarez, un cantautor vallenato muy reconocido y querido por todos nosotros, quien llegó a nuestras instalaciones sin signos vitales el día de hoy 21 de mayo, después de sufrir un síncope mientras jugaba tenis”, se lee en el primer párrafo.

Y agrega que a pesar de la inmediata intervención médica y los esfuerzos de reanimación por parte del equipo médico de la clínica, no pudieron salvar la vida del reconocido acordeonista.

"A pesar de los esfuerzos terapéuticos inmediatos realizados por nuestro equipo médico a su llegada, lamentablemente no fue posible reanimarlo".

¿Quién era y por qué es tan importante Omar Geles en la música vallenata?

Ómar Geles Suárez, quien falleció a los 57 años, dedicó casi cuatro décadas de su vida a la música vallenata. Su talento trascendió fronteras y fue reconocido como uno de los artistas más creativos del folklore.

Algunas de sus canciones más populares incluyen 'Los caminos de la vida', 'No te vayas', 'La falla fue tuya', 'Me gusta, me gusta' y 'La aplanadora', entre otras.

Tras su fallecimiento, el cuerpo de Geles fue trasladado a la Funeraria del Valle. Hasta el momento se desconoce el lugar de su velorio y funeral. Tanto la industria musical como los fanáticos están de luto por la pérdida de esta figura influyente en la música colombiana.