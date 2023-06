Piqué explotó ante comentarios sobre Shakira: ¿fue la razón de su separación?

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo después de más de un año que hicieron oficial su ruptura y en esta última oportunidad fue el exfutbolista quien explotó ante los nombramientos de la prensa europea sobre este caso de infidelidad entre dos celebridades reconocidas en todo el planeta.

Según han ido revelando con el paso de los meses en España, Piqué le habría sido infiel a Shakira durante su relación y al finalizar oficialmente se presentó con Clara Chía en eventos públicos en los que evidentemente lucieron como novios.

Tras su separación, la cantante barranquillera escribió, estrenó y dedicó específicamente un par de canciones a Gerard Piqué y la infidelidad que había sufrido. Los temas musicales se hicieron virales rápidamente y la colombiana rompió récords en las principales plataformas.

Su infidelidad se hizo conocida en todo el mundo gracias a la música de la barranquillera y el enorme reconocimiento que ella tiene. Por esta razón, Gerard Piqué no estaría para nada contento que se lo mencione en la prensa.

Al parecer, el exfutbolista Piqué tendría complejos de inferioridad ante el gran reconocimiento que tiene Shakira en todo el mundo y tal como menciona Ecuavisa, medio español, el exjugador de Barcelona estaría cansado y molesto con esta situación por lo que habría hecho una solicitud pública.

En su petición, Piqué se mostró molesto por ser reconocido como el “ex de Shakira” y no la figura pública que es, su carrera como futbolista profesional o hasta su labor como empresario en España.

“No me gusta que me llamen o ser identificado como el ex de Shakira, soy más que eso. Tengo mi propia identidad, mi propia carrera que ha sido muy exitosa”, habría dicho el exjugador y así lo reseñó el País de España.

Actualmente Shakira estaría comenzando una nueva relación amorosa con el exitoso piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, mientras que Piqué estaría en planes de boda con Clara Chía, según informan desde España.