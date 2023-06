La cláusula de separación de Shakira y Piqué que desajusta a Clara Chía

Vuelve y toma fuerza el escándalo de la separación de Shakira y Gerard Piqué. La decisión de terminar su relación de más de 12 años ha traído una serie de consecuencias que, tal vez, hoy le pesan al exfutbolista.

Todo comenzó con la mudanza de sus hijos a Miami, algo que le afectó lo suficiente, pero que finalmente terminó aceptando, pues todo el revuelo mediático comenzó por su infidelidad con la joven modelo Clara Chía.

Aunque el catalán viaja constantemente a Estados Unidos para ver a sus hijos, en su separación quedó estipulada una cláusula que involucra directamente a los niños y a su relación con Clara Chía.

Esta información fue confirmada por la prensa rosa de España. El periodista Pepe del Real, de la cadena Telecinco, se refirió a un acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué sobre la custodia de Milan y Sasha.

Le puede interesar: La jugadita de Shakira para el matrimonio de Clara Chía y Piqué

La jugada maestra de Shakira para el matrimonio de Piqué

Las noticias alrededor de Gerard Piqué y su nueva pareja comenzaron desde que el exfutbolista y a cantante Shakira se separaron, después de sostener una relación durante más de 12 años. La separación de estas dos figuras públicas generó bastante revuelo, más aún cuando empezaron a surgir los rumores de la infidelidad del exjugador del Barcelona con Clara Chía.

Sin embargo, esto no terminó en la separación y en los dardos que ambos se han lanzado. Aunque del otro lado del mundo, se especula que Shakira también estaría en una nueva relación, y su pareja sería Lewis Hamilton, piloto y campeón de la Fórmula 1, la barranquillera no se quedaría de brazos cruzados, según lo que indica el programa Fiesta de Telencinco de España, la cantante tendría una carta bajo la manga.

Esto tendría que ver con la ausencia de los niños en la boda del hermano de Piqué.

"Shakira está dispuesta a boicotear la boda", dice el mencionado medio.

La cláusula que deja a Clara Chía por el piso

De acuerdo con del Real, en el acuerdo de custodia hay un punto en el que se prohibiría que los niños tengan contacto con la nueva pareja del exfutbolista.

“Todo indica que existe una cláusula del acuerdo de custodia en la que se establece que los pequeños no podrían tener ninguna relación con la actual pareja de Gerard Piqué”, indicó el periodista Pepe del Real.

De acuerdo con su explicación, se trataría de “una cláusula del convenio regulador, por la que Piqué tiene unos días en los que hay que devolver a los niños a su madre. Él estuvo hasta el último momento intentando llegar a un acuerdo con Shakira para que se los dejase, pero el problema es que ella le decía que el convenio reza que su actual pareja, hasta que no esté consensuado por los dos, no puede compartir espacio con los menores porque deben tener un tiempo para adaptarse a la convivencia y demás”.

Al mismo tiempo, el presentador aseguró que en las ocasiones que los niños han ido a la casa del español, Clara Chía ha tenido que irse a la vivienda de sus padres para evitar violar el acuerdo de custodio que ambos firmaron.

“Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo’”, dijo del Real.