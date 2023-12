Filtran fuerte video de Yailin contando lo ocurrido el día que la arrestaron en Miami

En las últimas semanas, la cantante dominicana Yailin la más viral ha estado en el centro de atención en redes sociales y medios de comunicación debido a la presunta situación de maltrato que estaría viviendo junto a su exnovio, el rapero Tekashi 6ix9ine, lo cual se dio a conocer tras unos videos virales que evidenciarían la violencia que habría ejercido el cantante contra la artista. Ahora, ha salido a la luz una nueva publicación que captura las declaraciones de Yailin el día que fue arrestada.

Recordemos que hace poco el rapero acusó a Yailin de haberlo amenazado con un cuchillo y de haberlo agredido físicamente durante una discusión cuando se encontraban en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Tras el llamado a las autoridades, la cantante fue arrestada, aunque salió horas más tarde debido al pago de la correspondiente fianza.

Las declaraciones de Yailin el día de su arresto

La polémica se volvió a encender en las redes sociales luego de que se viralizó un vídeo de Yailin hablando con un oficial de policía el día que fue arrestada, exponiendo lo que supuestamente le hizo Tekashi 6ix9ine. Según relata la artista en el clip, estaban discutiendo cuando el rapero la agredió y le quitó su teléfono, borrando todos sus archivos y negándose a devolverlo.

“Estábamos discutiendo, él viene me agrede, lo grabo, se lleva mi teléfono, borra todo y cuando le pido que me lo devuelva me dice que no y que me vaya sin nada”, afirmó Yailín.

La pelea aparentemente surgió porque Yailin quería irse de la casa de Tekashi y él decidió tomar medidas para impedirlo, quitándole su pasaporte y el dinero que tenía. Esto habría llevado a la cantante a exigir que le devolvieran sus pertenencias, momento en el cual ocurrieron las agresiones y el borrado de sus archivos.

Además, Yailin argumentó que no tenía otra manera de irse, puesto que no conocía la ciudad y no tenía a quién llamar para pedirle ayuda: “Yo no soy de por acá y no tengo nada que hacer”.

Las reacciones de los usuarios

Este vídeo ha generado múltiples reacciones entre los internautas. Por un lado, hay quienes defienden a Yailin al señalar que Tekashi ha actuado de forma violenta y ha salido a hablar a los medios responsabilizando a la cantante por lo ocurrido.

Por otro lado, existen quienes consideran que ambos tienen parte de la culpa en esta situación, señalando que Yailin no tendría porque reaccionar de manera agresiva. Además, algunos usuarios han mencionado a Anuel, ex pareja de Yailin, con quien también tuvo un final conflictivo.

El caso de Yailin pone de manifiesto la importancia de abordar el tema del maltrato en las relaciones de pareja y la necesidad de buscar ayuda en situaciones de violencia. Los internautas expresan su preocupación por la salud mental de la cantante y hacen un llamado a brindarle el apoyo necesario.

La controversia continúa y la historia de Yailin y Tekashi 6ix9ine se asemeja cada vez más a una novela llena de confrontaciones y revelaciones. Mientras tanto, la cantante espera resolver legalmente su situación y encontrar el apoyo que necesita para superar esta experiencia traumática.