Los videos que evidenciarían las agresiones entre Tekashi 6ix9ine y Yailín

Los famosos cantantes Tekashi 6ix9ine y Yailín la más viral, quienes actualmente sostienen una relación sentimental, han vuelto a estar en el ojo del huracán debido a un nuevo escándalo por presunta violencia física. En esta ocasión, el artista publicó videos en redes sociales en los que se le vería siendo amenazado con un cuchillo por parte de Yailin, además de recibir golpes por parte de ella, según aseguró en la publicación.

Las declaraciones de Tekashi 6ix9ine

La polémica se desató cuando Tekashi afirmó que su pareja tiene problemas mentales, mientras que él negó rotundamente haber incurrido en actos de violencia hacia ella. En los clips se observa como la cantante se dirige a él de manera agresiva y desafiante. Incluso, en uno de los clips se le ve con un cuchillo en su mano con el que, según Tekashi, lo habría amenazado.

"Yailin es una niña con problemas mentales, depresión post parto y todavía la estoy defendiendo. Yo no le estoy poniendo cargos a Yailín, ella no tiene a nadie acá, la protegí lo más que pude", aseguró el cantante dominicano.

Por otra parte, el locutor Santiago Matías publicó un audio que correspondería a una llamada que le habría hecho la artista dominicana para pedirle ayuda. En el clip, se le escucha llorando y diciendo que su pareja la estaba violentando físicamente. Ante esto, el rapero argumentó que solo había sido un juego de su novia para llamar la atención e hizo hincapié en sus supuestos problemas mentales.

Este nuevo episodio entre Tekashi y Yailin ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo, ya que ambos son figuras reconocidas en la industria musical. Los seguidores de ambos artistas se encuentran divididos, algunos mostrando su apoyo a Tekashi y otros manifestando su preocupación por la situación de Yailin.

La supuesta agresión hacia Yailín

Cabe recordar que en días anteriores se filtró una fotografía de la cantante con su rostro golpeado, por lo que los usuarios comenzaron a sospechar sobre las supuestas agresiones por parte del rapero. No obstante, Yailín habló en una transmisión en vivo sobre este tema, argumentando que los golpes correspondían a un accidente de tránsito que había tenido con su novio en días anteriores, pero que prefirió no decir nada para no preocupar a sus fanáticos.

Adicionalmente, Yailín afirmó que las fotos habían sido filtradas en forma de venganza por parte de una persona a quien ella le debía dinero y con quien se había negado a trabajar.

No obstante, se han viralizado unos videos tomados por la dominicana en los que Tekashi tendría comportamientos violentos, mientras ella argumentaba que en uno de sus ataques le habría botado su celular al inodoro, como lo habría hecho también con otras pertenencias de la artista.

Yailin le dijo Lavador de Dinero JAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJA / El VIDEO QUE TEKASHI NO SUBE pic.twitter.com/l5tYNgdqu2 — 3D (@Chanty3D) December 15, 2023

No cabe duda de que esta situación ha causado un gran revuelo en la industria y se espera que este tema continúe generando debate en las redes sociales y medios de comunicación en los próximos días.