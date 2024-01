La inédita razón por la que Rigoberto Urán se baña con vinagre

Para nadie es un secreto que Rigoberto Urán es una de personas más queridas por todos los colombianos, pues su humildad, carisma y ocurrencias ha hecho que el antioqueño se robe el corazón de millones de ciudadanos, quienes también han tenido una afinidad por la producción del Canal RCN, la cual se ha encargado de revelar algunos sucesos de la vida del deportista.

Ante los nuevos capítulos de la novela ‘Rigo’ del Canal RCN, Rigoberto Urán pasó por el programa Buen Día Colombia, en donde aprovechó la oportunidad para confesar algunas costumbres que ha tenido en su diario vivir y que le han funcionado no solo en su casa, sino en las diferentes competencias que ha disputado.

¿Por qué Rigoberto Urán se baña con vinagre?

Una de las costumbres de Rigoberto Urán que han dejado de que hablar en todos sus seguidores es bañarse con vinagre, pues el pedalista confesó en la sección 'la tina', que en competencia le gusta bañarse una vez por semana con agua y vinagre, puesto que esto tendría un afecto importante dentro de las carreteras.

“En carrera me gusta coger vinagre con agua y echármelo porque sudamos mucho y estamos en contacto con millones de personas, entonces, tomé esa maña (…) Yo empecé a pedirle al equipo un tarro de vinagre y me lo echaba, una vez a la semana porque o si no uno se pela, mis compañeros empezaron a verlo y también empezaron a pedirlo”, aseguró el pedalista antiqueño.

Rigoberto Urán aseguró que esta práctica la lleva con él hace mucho tiempo, puesto que siente que el agua con vinagre ayuda a limpiarse y quitarse ese sudor que le dejan los miles de kilómetros que corre durante las competencias. Además, que muchos de sus compañeros del equipo han comenzado a tener esa costumbre.

Rigoberto Urán, un hombre estricto en su casa

Por otro lado, Rigoberto Urán confesó que en su casa y varios aspectos de su vida es bastante estricto. Incluso, llegó a revelar que su esposa dice que si lo conocieran en realidad no se lo aguantarían las personas, teniendo en cuenta que a veces es un poco cansón y estricto.

Uno de los aspectos en lo que Rigo es estricto es tener siempre tener los zapatos limpios y tener su casa impecable, dejando claro que los quehaceres de la casa no se le dificultan y le gusta hacer el oficio.

