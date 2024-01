'Rigo' y su visión del ciclismo colombiano: "Hay mucho talento, pero falta adaptación a Europa"

La temporada 2024 para los ciclistas más importantes de Colombia ya arrancó. El pasado fin de semana, lo mejor de lo mejor del pelotón nacional se dio cita en los Campeonatos Nacionales en los que hubo una gran sorpresa: Alejandro Osorio, del GW Erco Shimano, ganó la prueba de ruta y venció a los favoritos Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, entre otros.

Pero la expectativa sigue. En una semana exactamente arrancará el Tour Colombia, carrera que hace parte de la tercera categoría de la UCI, pero que nuevamente reunirá a los capos del ciclismo colombiano en una vibrante competencia de seis etapas que se disputarán entre Paipa y Bogotá. Despúes de eso vendrán las clásicas como la París-Roubaix o la Lieja-Bastonia-Lieja, e incluso la Vuelta a Cataluña, antes de la primer gran cita del año: el Giro de Italia.

El calendario es emocionante y en Colombia hay expectativa con el 'despertar' de los 'escarabajos' tras dos años sin pena ni gloria en las grandes carreras. Con las situaciones particulares que vivieron los referentes como Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, ninguno de la nueva camada figuró y la preocupación por el final de los tiempos de gloria empezó a aparecer.

Por ejemplo, hace un año, 'Rigo' dio una declaración que sigue retumbando en la actualidad. Sin pelos en la lengua, dijo que "no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada", dejando clara su preocupación mirando hacia adelante, y aunque le llovieron críticas, un año después ratificó esa postura y dio su explicación.

Rigoberto Urán y su visión sobre el futuro del ciclismo colombiano

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, Rigoberto Urán se mantuvo en su afirmación y argumentó que en una grande, un colombiano no brilla desde Egan Bernal cuando levantó el título del Giro de Italia en 2021. De resto, ninguno ha logrado subirse al podio final a pesar del talento que muestran cuando jóvenes en las carreteras de Colombia.

"Yo lo decía porque en las carreras en Europa, en una grande, el último podio fue el de Egan Bernal en el Giro de Italia (2021). Hace rato no tenemos más ciclistas en el podio de grandes carreras. Seguramente acá hay mucho talento, muchos corredores, pero lo que falta es que se adapten al ciclismo en Europa. Acá son super fuertes, hay mucho talento, pero a veces por cultura o por ambición les cuesta mucho adaptarse a ese ciclismo en Europa, que es el que realmente cuenta. Un Tour de Francia hace parte", contó.

Frente a esas falencias que tiene el ciclismo en Colombia y lo que debe trabajar para mejorar la calidad de los pedalistas y facilitarles su adaptación en Europa, aseguró que "lo que hay que hacer es trabajar en la técnica y en la forma de entrenamientos".

"Acá al ciclismo le falta un poquito más de técnica porque los corredores son muy fuertes. (Diego) Camargo es un corredor súper fuerte, ganó una Vuelta a Colombia, llegó a Europa hace tres años y no logra adaptarse, y estuvo en mi equipo, es un gran amigo, le tengo mucho cariño, estuvo tres años y finalmente el equipo no le quiso renovar porque no se adaptó a un ciclismo más técnico", completó.

¿Qué esperar del ciclismo colombiano en 2024?

Urán mantuvo la ilusión de que en esta temporada, algún 'escarabajo' pueda dar un campanazo en la élite. Aunque la atención está centrada en el nivel de Egan Bernal y el regreso de Nairo Quintana, para 'Rigo' los realmente candidatos a un podio en una grande este año son Sergio Higuita y Daniel Martínez, ahora compañeros de equipo en el Bora-Hansgrohe.

"Obviamente lo que queremos nosotros es volver a los podios de las grandes carreras, que vuelvan a estar estos corredores como lo fuimos nosotros al inicio, ganando carreras y para eso hay mucho talento. Están Sergio Higuita y Daniel Martínez, entonces ojalá este año pueda ser y que vengan muchos más porque al fin y al cabo lo que queremos es que Colombia siga siendo reconocida por el ciclismo", apuntó.

El mensaje de Rigoberto Urán a los 'Rigo' del futuro

Dejando de lado un poco el análisis del ciclismo colombiano y lo que se puede esperar para este 2024, Rigoberto Urán le envió un mensaje a los niños y jóvenes que sueñan con ser como él, pero que también viven una realidad semejante a la que él vivió antes de llegar al éxito. Adversidades de todo tipo que sobrepaso para poner su nombre en la historia del ciclismo mundial.

"Yo también tuve muchas adversidades, pero creo que con paciencia, con mucha dedicación y con mucho amor se pueden lograr las cosas, entonces mi mensaje es para decirles que sigan adelante, que sigan trabajando y que sigan soñando y obviamente trabajando por sus sueños", concluyó.