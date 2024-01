Rigoberto Urán y su futuro incierto para 2024: confirmó oferta de dos años y habló del retiro

El pasado domingo 28 de enero, el ciclista colombiano Rigoberto Urán inició la temporada 2024 con la disputa de los Nacionales de Ruta que se llevaron a cabo en el departamento de Boyacá. A pesar de no tener su mejor actuación, el Toro de Urrao se robó la atención de miles de fanáticos que corearon su nombre.

Lo anterior fue un reconocimiento a tantos de carrera donde ha llevado la bandera de Colombia a lo más alto siendo protagonista en las carreras más importantes del mundo.

No obstante, para nadie es un secreto que el retiro de Rigo está muy cerca. Es más, el mismo corredor del Education First confirmó hace varios meses la fecha de su retiro oficial del deporte pedal.

“Yo le voy a dar hasta el otro año, vamos a hacer los Olímpicos y chao”, dijo en su momento. Sin embargo, esta decisión podría cambiar con las últimas declaraciones.

En charla con el programa 'Buen Día Colombia', el Toro se refirió a su futuro en el ciclismo dando a entender que aún no ha tomado la decisión de retirarse, pues recibió una oferta por dos años más, algo que lo ha puesto a dudar.

No tengo idea, acabo de recibir una oferta otra vez por 2 años. Ya las decisiones no las tomo yo solo, hay un entorno muy grande con mi familia, mi equipo de ciclismo el Education First, mi equipo ‘Go, Rigo, go’… Hay una cantidad de cosas que uno tiene que mirar