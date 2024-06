Preocupación de Yina Calderón: denuncia amenazas en su contra y pide ayuda

La controvertida figura hizo la revelación a sus cientos de miles de seguidores, afirmando que participará en eventos en la ciudad destinados a promover los derechos de la comunidad LGBTQ+ en un futuro próximo.

A través de sus historias de Instagram, en las que cuenta con casi 700.000 seguidores, Yina Calderón compartió videos que detallan las amenazas que ha recibido, lo que la llevó a tomar medidas de seguridad para su próxima visita a Barranquilla.

Yina Calderón denunció amenazas en su contra

“Resulta y pasa que yo voy a tocar por primera vez en el Pride este año de Barranquilla. El año pasado y el año antepasado estuve en el Pride de Medellín, y en la noche voy a tocar en la misma discoteca con la cual voy en la carroza. Entonces, este pecho peludo ha recibido amenazas de mi ida a Barranquilla. La primera vez que me pasa a mí esto. Que Barranquilla, que espere y verá, que alguien me va a hacer no sé qué cosa", dijo Yina en un live de Instagram.

Pese a su escepticismo ante las amenazas, la empresaria y propietaria de un negocio de faja de cintura, Yina Calderón, ha tomado precauciones para garantizar su seguridad durante su visita a Barranquilla. Ha dispuesto que personal de seguridad la acompañe durante su estancia en la ciudad.

La creadora de contenido tendrá seguridad privada en Barranquilla

Calderón tranquilizó a sus seguidores: "No creo en estas amenazas, pero me tomo en serio mi seguridad. La seguridad la tendré desde que llego hasta que me voy. Así que no me hagan bromas, porque Estoy totalmente protegido."

La revelación de Yina Calderón sobre las amenazas que ha recibido ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad LGBTQ+ en Barranquilla.

La participación del influencer en los eventos del Orgullo de la ciudad se considera un paso significativo hacia la promoción de la inclusión y la igualdad para la comunidad LGBTQ+.

A medida que se acerca la fecha de los eventos, el compromiso de Calderón con su seguridad resalta la importancia de crear espacios seguros para que las personas expresen sus identidades y defiendan sus derechos.