¿Qué prefieren los colombianos al momento de viajar? Esto reveló un estudio

El turismo global atraviesa una transformación; esto porque ya no se trata solo de recorrer destinos, sino de encontrar un sentido en cada viaje.

El concepto de "viajar con propósito" se centra en motivaciones que van más allá del ocio, promoviendo la conexión con la naturaleza, el bienestar personal, la inmersión en culturas locales y el crecimiento del propio viajero.

En Colombia, esta tendencia está en auge. Según el último reporte de Caracterización General del Mercado Colombia del Instituto Costarricense de Turismo, las preferencias de los turistas ahora reflejan un interés creciente por experiencias auténticas que combinan naturaleza, cultura y desarrollo personal.

¿Qué prefieren los colombianos al momento de viajar?

En 2024, las actividades más buscadas por los viajeros colombianos incluyeron:

Sol y playa: 71,4%

Gastronomía local: 65,3%

Observación de flora y fauna: 40,8 %

Al mismo tiempo, se observó un crecimiento notable en actividades transformadoras, como visitas a volcanes (42,9%), y recorridos culturales que permiten interactuar con comunidades locales y aprender de su cotidianidad.

Estas cifras evidenciaron que el turista colombiano ahora prioriza viajes que ofrecen calma, conexión genuina con el entorno y un propósito durante la experiencia.

Destinos que se ajustan a las preferencias de los colombianos

En este contexto, Costa Rica se perfila como un destino coherente con este perfil de viajero.

A pesar de representar solo 0,03% de la superficie terrestre, el país alberga cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial y protege más del 25% de su territorio mediante 153 áreas silvestres.

Su riqueza natural y trayectoria en turismo sostenible lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan experiencias más significativas.