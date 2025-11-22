CANAL RCN
Tendencias

¿Qué prefieren los colombianos al momento de viajar? Esto reveló un estudio

Los viajeros buscan experiencias que combinan bienestar, naturaleza y conexión con comunidades locales.

Viajes por Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El turismo global atraviesa una transformación; esto porque ya no se trata solo de recorrer destinos, sino de encontrar un sentido en cada viaje.

El concepto de "viajar con propósito" se centra en motivaciones que van más allá del ocio, promoviendo la conexión con la naturaleza, el bienestar personal, la inmersión en culturas locales y el crecimiento del propio viajero.

Estados Unidos da a conocer nueva norma para viajeros extranjeros: esto deben saber
RELACIONADO

Estados Unidos da a conocer nueva norma para viajeros extranjeros: esto deben saber

En Colombia, esta tendencia está en auge. Según el último reporte de Caracterización General del Mercado Colombia del Instituto Costarricense de Turismo, las preferencias de los turistas ahora reflejan un interés creciente por experiencias auténticas que combinan naturaleza, cultura y desarrollo personal.

¿Qué prefieren los colombianos al momento de viajar?

En 2024, las actividades más buscadas por los viajeros colombianos incluyeron:

  • Sol y playa: 71,4%
  • Gastronomía local: 65,3%
  • Observación de flora y fauna: 40,8 %

Al mismo tiempo, se observó un crecimiento notable en actividades transformadoras, como visitas a volcanes (42,9%), y recorridos culturales que permiten interactuar con comunidades locales y aprender de su cotidianidad.

Estas cifras evidenciaron que el turista colombiano ahora prioriza viajes que ofrecen calma, conexión genuina con el entorno y un propósito durante la experiencia.

Destinos que se ajustan a las preferencias de los colombianos

En este contexto, Costa Rica se perfila como un destino coherente con este perfil de viajero.

Nueva zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así funciona
RELACIONADO

Nueva zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así funciona

A pesar de representar solo 0,03% de la superficie terrestre, el país alberga cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial y protege más del 25% de su territorio mediante 153 áreas silvestres.

Su riqueza natural y trayectoria en turismo sostenible lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan experiencias más significativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Duro pronunciamiento de Samantha Correa, la mujer trans con la que relacionan a Blessd

Miss Universo

La millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo 2025

Cristiano Ronaldo

Revelaron el detrás de cámaras de Georgina y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: videos

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

Una pérdida notable del apetito y el hábito de saltarse comidas pueden ser señales importantes para detectar un posible trastorno alimenticio.

Argentina

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa

El teniente general Carlos Presti fue designado como ministro de Defensa, cargo que no ocupaba un militar desde 1983.

Copa Sudamericana

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

Procuraduría General de la Nación

¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles

Automovilismo

La común infracción de los pasajeros y que genera costosa multa para el conductor: tome nota