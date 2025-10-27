Estados Unidos da a conocer nueva norma para viajeros extranjeros: esto deben saber

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha emitido una serie de nuevas normas para aquellos viajeros que busquen ingresar a su territorio. Estos cambios buscan un control más exhaustivo sobre quién entra y sale del país, utilizando la tecnología biométrica como su principal herramienta, y representan un desafío logístico y legal para millones de viajeros y residentes.

Históricamente, el proceso de ingreso a Estados Unidos ha requerido una visa válida (B1/B2 para turismo o negocios) o la aprobación del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) bajo el Programa de Exención de Visa (VWP), además de un pasaporte vigente. Sin embargo, la atención se ha desplazado hacia una documentación más rigurosa y una vigilancia intensificada en los puertos de entrada.

Uno de los pilares de este control es el Formulario I-94, el registro de entrada y salida, cuya tarifa ha experimentado un aumento reciente a $30 a partir de septiembre de 2025 para solicitudes en línea y presenciales. Este documento electrónico es crucial para los no inmigrantes, ya que establece la fecha límite de permanencia legal en el país. Aunque ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos ciudadanos canadienses están exentos, el I-94 sigue siendo el barómetro de la estadía legal para la mayoría de los visitantes.

No obstante, en el mes de diciembre, el país americano empezará a exigir una nueva norma para aquellos extranjeros que busquen ingresar.

Esta es la nueva norma que empezará a exigir EE.UU. a extranjeros

El cambio más significativo y de mayor alcance es la nueva norma de viaje que expande los controles biométricos a la totalidad de los extranjeros, incluyendo a los titulares de la Green Card o residentes permanentes legales. Esta medida, anunciada recientemente y en proceso de implementación gradual, elimina las excepciones por edad y estatus que existían anteriormente.

Según la nueva normativa, todos los extranjeros que ingresen o salgan de Estados Unidos, incluidos los residentes permanentes legales, estarán sujetos a la toma de reconocimiento facial y fotografías obligatorias en aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres.

La norma, publicada oficialmente y difundida por medios como Reuters, tomará efecto completo el 26 de diciembre de 2025, con un periodo público de comentarios que inicia el 27 de octubre.

Se ha justificado esta ampliación basándose en los avances en la tecnología de reconocimiento facial, lo que permite superar las dificultades logísticas previas y lograr una cobertura completa. El objetivo principal es reforzar la seguridad nacional y combatir el fraude migratorio.

Para los residentes permanentes, esta norma implica que su movimiento transfronterizo será objeto de una vigilancia biométrica constante, similar a la aplicada a los visitantes temporales. Esto se suma a las advertencias ya existentes sobre el riesgo de pérdida de la residencia por abandono, especialmente si se realizan viajes prolongados (más de seis meses) sin obtener previamente un Permiso de Reingreso (Formulario I-131).

USCIS ha intensificado la evaluación de las renovaciones de la Green Card, exigiendo documentación detallada (registros de empleo, declaraciones de impuestos, facturas médicas) para demostrar la intención de residencia permanente en el país.