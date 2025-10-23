Nueva zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así funciona

Los viajeros que transiten por la capital colombiana ahora cuentan con una nueva alternativa de descanso y confort, sin tener que ingresar a las instalaciones del aeropuerto.

El centro comercial Nuestro Bogotá anunció la apertura de una zona lounge VIP de 67 metros cuadrados, ubicada a pocos minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado, diseñada especialmente para pasajeros que llegan, parten o hacen escala en la ciudad.

¿Cómo es la nueva sala VIP para viajeros?

El nuevo espacio ofrecerá pantallas con información en tiempo real de los vuelos de El Dorado y el Puente Aéreo, una conexión directa con la ruta circular gratuita del centro comercial, así como acceso a más de 60 tiendas libres de impuestos, ideales para realizar compras de último minuto antes de viajar.

De acuerdo con David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá, el objetivo es aprovechar la cercanía con El Dorado, que mueve alrededor de 58.000 pasajeros diarios, además de los 38.000 del Puente Aéreo para ofrecer una experiencia más cómoda y moderna a los turistas y viajeros frecuentes.

La sala VIP contará con zonas de coworking, mobiliario ergonómico, conexión Wi-Fi de alta velocidad y acceso directo a los restaurantes y cafés de especialidad del centro comercial.

Las alianzas de esta nueva sala VIP en Bogotá

El proyecto también abre la puerta a nuevas alianzas con aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos. Entre los primeros aliados se encuentra la Oficina de Turismo de Curaçao, que ofrecerá beneficios exclusivos para quienes vuelen hacia la isla caribeña.

Esta alianza representa una forma diferente de acompañar a los viajeros desde el inicio de su experiencia. Quienes se preparan para volar hacia Curaçao ahora tendrán un espacio perfecto para comenzar sus vacaciones, relajarse y conectarse con el espíritu del Caribe antes de llegar a la isla, mencionó Víctor Manuel Dapena, director de la Oficina de Turismo de Curaçao.

Los pasajeros que deseen acceder a esta nueva zona VIP solo deberán presentar su tiquete de vuelo. Con esta apertura, Bogotá se posiciona como una ciudad que ofrece cada vez más alternativas para mejorar la experiencia de viaje, tanto dentro como fuera del aeropuerto.