Dominica Duque: de la radio a los fogones de MasterChef Celebrity 2024

Dominica Duque, reconocida periodista y presentadora, se ha embarcado en una nueva aventura al unirse a la competencia de MasterChef Celebrity 2024.

Esta edición del popular programa de cocina, transmitido por el Canal RCN a las 8:00 p.m. desde el 18 de junio, ha capturado la atención de los espectadores, en parte gracias a la participación de figuras públicas como Duque.

Ella es Dominica Duque, la reconocida cara de RCN

Conocida por su labor como locutora y por su participación en programas de entretenimiento como 'La Movida' de RCN, Dominica ha decidido pausar temporalmente su trabajo en La FM, donde colabora con Luis Carlos Vélez, para dedicarse de lleno a la cocina.

La periodista, quien también ha mostrado su talento como actriz en la telenovela 'Enfermeras' interpretando a Catalina Jaramillo, ha compartido con sus seguidores en Instagram algunos momentos de su experiencia en el set de MasterChef Celebrity.

Dominica ha expresado públicamente su entusiasmo y nerviosismo por este nuevo reto. En sus redes sociales, la presentadora compartió un video con fragmentos de su participación y un emotivo mensaje donde destaca lo especial que es para ella volver a la televisión a través de este programa culinario. "Hoy es un día especial. Hoy entro a sus hogares, hoy regreso a la televisión y desde hoy podrán ser mis aliados en este camino que empiezo desde cero en la cocina más importante del mundo!", escribió la locutora.

El jurado de esta temporada, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, evaluará las habilidades culinarias de Dominica junto a otras celebridades. Duque ha reconocido que el camino no será fácil, pero está decidida a enfrentar cada desafío con determinación. "No será fácil, pero a la larga NADA que valga realmente la pena lo es. La vida se trata de retarse, de superarse y de intentarlo hasta que no te dé más!", añadió.

Ser parte de MasterChef Celebrity es un sueño hecho realidad para Dominica, quien ha expresado su gratitud y emoción por esta oportunidad. "Siempre soñé ser parte de este proyecto, y ahora tengo que luchar por permanecer dentro! Deséenme suerte! Espero que les guste mucho!", concluyó.

Con esta participación, Dominica Duque no solo muestra una nueva faceta de su carrera, sino que también se enfrenta a uno de los mayores retos de su vida profesional. Los seguidores de la periodista y del programa estarán atentos a cada episodio, apoyándola en este emocionante viaje culinario.