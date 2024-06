María Fernanda Yepes se llevó un regaño en MasterChef Celebrity y no pudo contener las lágrimas

Este martes 18 de junio, MasterChef Celebrity Colombia 2024 debutó en las pantallas del Canal RCN. Los 22 participantes tuvieron que hacer un 'brazo de reina', un postre relleno que se arrolla en forma de cilindro, con diferentes frutas. María Fernanda Yepes no realizó un buen trabajo en su debut en la cocina más importante del mundo y los jueces no tuvieron compasión con la actriz paisa.

A Yepes, recordada por su papel protagónico en 'Rosario Tijeras', le tocó la guayaba. Para Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina les pareció una buena fruta para llevar a cabo este reto; sin embargo, la artista nacida en Medellín no cocinó adecuadamente el bizcocho y el relleno tampoco tuvo la mejor elaboración. Fue tal la hecatombe en su estación, que le dio el siguiente nombre a su plato: "omelette de guayaba para la reina".

El reconocido chef cartagenero ni se atrevió a darle un bocado al postre. "Corazón, yo no te voy a probar el plato de hoy", dijo 'Nico'. Yepes le agradeció dicha decisión, pues dijo estar "muy preocupada porque se van a indigestar".

Adria Marina le dio un consejo a María Fernanda Yepes

La actriz antioqueña, de 43 años, reveló que nunca en su vida había hecho una torta y que los postres no eran de su agrado. "Si el día de hoy estas aquí en esta cocina te tiene que gustar o interesar. Es muy incómodo comer un postre que tiene las semillas de guayaba, creo que hasta la crema pastelera te quedó cruda, porque tiene ese sabor a crudo", le dijo la nueva jueza de la producción, quien llegó para reemplazar a Christopher Carpentier.

Yepes, quien también tuvo apariciones en 'Pura Sangre' y 'En los tacones de Eva', se mostró afectada por los comentarios de los jueces. A la celebridad se le vio bastante frustrada por lo ocurrido.

María Fernanda Yepes lloró en MasterChef Celebrity 2024

Al volver a su estación, Yepes rompió en llanto por la frustración que le provocó su desempeño en la prueba inaugural. Ilenia Antonini la apoyó y reveló lo difícil que es pasar al atril. "Jamás me interesó la repostería y nunca había hecho una torta en mi vida. Sentí como un maltrato como wow, hoy como que me acabo de replantear como ¿qué hago aquí? Me frustré", concluyó la reconocida actriz.

Yepes, Marcela Gallego, Franko Bonilla se llevaron el delantal negro; mientras que Paola Rey fue premiada con un pin de inmunidad.