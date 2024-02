La tierna reacción de la hija de Rigoberto Urán al ver una foto de su padre del 2003: video

Rigoberto Urán sigue sorprendido a todos sus seguidores, pues el deportista además de seguir preparando lo que será la temporada 2024, se ha visto bastante activo en las redes sociales, haciendo que sus millones de seguidores reaccionen y hagan un sinfín de comentarios a cada publicación en sus redes sociales.

La última publicación que ha desatado ternura y euforia entre todos sus seguidores fue una foto del 2003 que publicó en su cuenta de Instagram, en donde dejó ver como se vestía en esa época en Medellín, dejando claro que tenía tres deudas “Mijitos tenía 3 deudas: la hipoteca de la casa, el alquiler del apartamento y está pinta. Año 2003”.

En la publicación, Rigo aparece con una chaqueta Beige, una camiseta negra con un estampado gris, un pantalón oscuro con correa de chapa y zapatos cafés. Según el antioqueño, esa pinta la debía en el 2003, pues vale mencionar que en ese momento el deportista estaba haciendo sus primeros pinitos en el equipo ciclismo de Antioquia.

Reacción de la hija de Rigoberto Urán al ver una foto de su padre del 2003

Sin embargo, esa no fue la publicación que causo ternura entre sus seguidores. El video que generó todo tipo de comentarios fue la publicación de Michelle Durango, quien por medio de sus redes sociales dejó ver la reacción que tuvo Carlota, hija de Rigo, al momento que su padre le muestra la foto del 2003.

En la publicación, Rigo le preguntó a su hija “Carlota, ¿quién es este man?”, y ella le contesta que “Rigo”, sin embargo, Michelle le pregunta si “¿Rigo el de la novela o su papá?”, a lo que ella confirma que su papá, dejando un momento bastante conmovedor para todos los cibernautas, quienes llenaron de comentarios la publicación.

Tras la fotografía, Carlota no dudo en decir que su papá era bonito en el 2003 y es ahí donde Michelle, esposa de Rigoberto Urán, bromea de manera irónica, pues afirmó que con este tipo de ropa y ese look la hubiese flechado de inmediato “usted me sale con esa artillería y quedo flechada”.

Rigoberto Urán y su madre 'desempolvaron' un recuerdo de 'Don Rigo'

Después de competir en Tunja, Rigoberto Urán se pasó por Bogotá, más precisamente por las instalaciones del Canal RCN. Tuvo un encuentro con Julián Arango, quien en la novela de 'Rigo' interpreta a Evaristo Rendón, uno de los grandes enemigos del 'escarabajo'.

El medallista olímpico en Londres 2012 compartió un video de su madre, Aracely Urán, mostrando el carriel que usaba Rigoberto de Jesús Urán para vender chance y mantener a su familia. Recordemos que el padre del corredor del EF Education fue asesinado cuando tenía escasos 14 años.