Reconocido influencer celebró que su perro venció el cáncer | VIDEO

El video generó una ola de emoción y alegría entre miles de usuarios y seguidores.

Camilo Triana y la emocionante noticia de su mascota
Foto redes sociales @triannacamilo

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
07:01 a. m.
El reconocido influenciador Camilo Triana compartió una noticia que conmovió a miles de personas, pues su mascota logró superar una dura batalla contra el cáncer.

¿Qué le pasó a Camilo Triana y a su mascota?

Camilo, conocido por sus videos creativos y llenos de humor, reveló a través de sus redes sociales que su perro Magnus, un pitbull que enfrentó un agresivo cáncer y otras complicaciones de salud, fue dado de alta tras vencer la enfermedad.

La noticia rápidamente se convirtió en motivo de celebración entre sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo y alegría.

 

Así celebró Camilo Triana la recuperación de Magnus

En su cuenta de Instagram, el creador de contenido publicó un emotivo video donde muestra cómo anunció la recuperación de su mascota. Para celebrarlo, decoró su camioneta con un gran letrero que decía “Mi perro superó el cáncer”, además de globos y bocinas.

Mientras recorría las calles, varios conductores reaccionaron al mensaje: algunos se acercaron para felicitarlos y otros expresaron su alegría con aplausos y palabras de apoyo.

Las redes también se llenaron de mensajes emotivos como: “Se me metió un perrito valiente y luchador en los ojos”, “¿Pero qué necesidad de hacerme llorar?”, “Te amo perrito, felicitaciones” y “Mi niño precioso, te acompañaré toda mi vida. Te amo, Magnus”.

El video, que rápidamente se volvió viral, generó una ola de emoción y alegría entre miles de usuarios, destacando la conexión especial entre Camilo y su mascota y celebrando la fuerza del pequeño guerrero.

