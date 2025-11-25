"Ayuda": reconocida influencer colombiana preocupó tras revelar los problemas médicos que enfrentó en los últimos días

Natalia Segura, la influencer que es conocida como La Segura en el entorno digital y se ha posicionado como una de las más influyentes del país, se realizó varios procedimientos estéticos en el último tiempo.

Con sus especialistas de confianza, la creadora de contenido tomó la decisión de operarse sus glúteos, su espalda, su cintura y su abdomen para lucir una nueva figura.

Sin embargo, en los últimos días, reveló que llegó a preocuparse durante la recuperación debido a que se hinchó considerablemente y tuvo que consultar a su cirujano de inmediato.

¿Qué fue lo que pasó exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las preocupaciones médicas que enfrentó La Segura durante la recuperación de sus últimas cirugías

La Segura, en un par de videos que publicó en sus redes sociales, les contó a sus seguidores que uno de sus pies se hinchó en exceso y que tuvieron que realizarle un examen para descartar la presencia de trombos.

"He vuelto. Mi pierna izquierda llevaba cuatro días inflamándose mucho y parecía un tamal. Además, obviamente, cada vez que a ti te operan te mandan anticoagulantes para evitar trombos y también medias de compresión. El caso fue que los últimos días yo no me las puse porque me estaban maltratando la piel y la inyección del anticoagulante ya me la habían suspendido. Sin embargo, le envié la foto al doctor y le dije 'ayuda, me siento demasiado inflamada'", comenzó relatando La Segura.

"Entonces, en resumen, yo lo llamé por videollamada como a las 10:00 de la noche y él siempre me atiende porque es excelente, profesional y está muy pendiente. Fue así como por un momento me dijo que me fuera por urgencias porque necesitábamos descartar un trombo, pero luego me manifestó que mejor pidiera un medicamento, me lo aplicara y que al otro día fuera a primera hora para que me atendieran y me hicieron un examen en las venas. El caso es que así fue y gracias a Dios las tengo perfectas y como si fueran de una niña de 10 años", agregó.

Además, reveló una foto en la que dejó evidencias de cómo se encontraba su pie:

¿Cuál es el estado de salud actual de La Segura?

En los videos que subió a sus redes sociales, La Segura dejó claro que esta situación se presentó hace varios días y que hasta ahora se pronunció debido a que a su esposo no le gusta que cuente las cosas de inmediato por cuestión de energías.

Por lo tanto, entregó un parte de tranquilidad, comunicó que todos los monitoreos médicos han salido de la mejor manera y que no ha vuelto a tener nuevos sustos en su proceso de recuperación.