Estas son las 5 tendencias en 'influencer' marketing para el 2026

Mientras más del 75 % de la población colombiana está conectada a Internet, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y casi 7 de cada 10 personas son activas en las redes sociales, el influencer marketing continúa creciendo en Colombia.

El 2026 será un año decisivo para el sector, pues los creadores de contenido se han convertido en el medio más potente para conectar marcas con audiencias.

Según Karen Carreño, CEO de Match Agency, empresa líder en influencer marketing en Latam, las compañías tendrán que navegar en un entorno donde la conexión, la credibilidad y la creatividad serán más relevantes que nunca.

"El crecimiento digital de la región está cambiando la forma en que las marcas se relacionan con las personas. Hoy los consumidores se entretienen en Tik Tok, descubren productos en Instagram, comparan dentro del ecosistema digital y reciben atención personalizada por WhatsApp", afirma.

Estas son las cinco tendencias para 2026

El formato de video vertical será el dominante, debido a que en la actualidad TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts atraen la mayor atención de los usuarios. De hecho, Tik Tok es la plataforma de mayor crecimiento, con un aumento del 17 % en el último año y donde los usuarios pasan 39 horas al mes.

La estrategia para las marcas será colaborar con microinfluencers que produzcan contenido espontáneo, auténtico, emocional y cercano. "Las audiencias no esperan producciones perfectas, quieren mensajes reales y humanos. Por ello, la autenticidad será el nuevo filtro del algoritmo y el contenido generado por el usuario dominará", agrega Carreño.

En 2026, el audio vivirá una nueva era de protagonismo bajo el concepto de Radio 2.0, donde la voz y el sonido serán las herramientas de conexión emocional y de acompañamiento constante para las audiencias. La radio tradicional se reinventa al integrarse con plataformas de streaming y podcasts, ofreciendo contenidos más personalizados y adaptados a los intereses de cada oyente.

Este formato, impulsado por la tecnología y la analítica, permitirá a las marcas segmentar mejor sus mensajes y conectar con públicos específicos a través del audio programático, que reemplaza las antiguas franjas horarias por audiencias contextuales.

El universo del gaming está floreciendo como un medio de alta relevancia, donde más del 60 % de la población en Colombia interactúa con videojuegos, según cifras del DANE, y en países como Brasil y México el 78 % de las personas están participando en experiencias relacionadas.

En este sentido, el marketing de influencers en videojuegos, ya sea en transmisiones en vivo, eventos híbridos o incluso en la colocación de anuncios dentro del juego, garantizará que las marcas tengan una plataforma de atención continua e interacción comunitaria.

La compra directa en redes sociales será parte de la rutina diaria. Plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest incorporarán experiencias de compra sin salir de la aplicación, complementadas por creadores que orgánicamente desencadenarán y recomendarán productos.

"El influencer será el principal facilitador del proceso de compra, ya que su credibilidad y capacidad de generar confianza inmediata se traducen en decisiones más ágiles y seguras por parte del consumidor. Su voz, percibida como auténtica y cercana, se convierte en el puente que transforma la recomendación en acción", añade la directiva.

La nueva fórmula del éxito será Brandformance 2.0, un fenómeno que integra marca y performance. Las empresas tendrán que cuantificar la construcción de confianza y propósito, así como los números de conversión y lealtad, en el mismo panel de control. Los creadores en este contexto, con un discurso objetivo y un fuerte sentido de los valores, pueden ser críticos para lograr un compromiso emocional y resultados medibles.

El 2026 será un año para continuar la profesionalización del influencer marketing y donde las marcas que comprendan que la influencia no se mide solo en alcance, sino en conexión real y sostenida, serán las que logren destacarse.