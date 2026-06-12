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Reportan caída masiva de Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp presentan falla

Miles de usuarios reportaron fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram durante este viernes. Meta reconoció los problemas y trabaja para restablecer el funcionamiento de sus plataformas.

Reportan caída masiva de Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp presentan falla
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 12 de 2026
12:14 p. m.
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Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron problemas para acceder a las plataformas de Meta durante este viernes 12 de junio. Las fallas afectaron principalmente a Facebook, Instagram, WhatsApp y algunos de los servicios empresariales de la compañía, generando una ola de comentarios y quejas en internet.

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Según los reportes, algunos usuarios tuvieron dificultades para iniciar sesión, cargar contenido o enviar mensajes, especialmente desde las versiones web de las aplicaciones.

La situación fue detectada por el portal Downdetector, que registró un fuerte aumento en los reportes de errores durante la mañana. En el caso de Facebook, se contabilizaron decenas de miles de notificaciones de fallas, mientras que Instagram también presentó un incremento significativo de incidentes reportados por los usuarios.

Meta reconoció los problemas en sus plataformas

Ante la ola de reportes, Meta confirmó que estaba al tanto de la situación. Andy Stone, portavoz de la compañía, publicó un mensaje en la red social X en el que señaló: "Somos conscientes de que la gente está teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello".

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Hasta el momento, la empresa no ha entregado detalles sobre las causas de la interrupción ni ha explicado qué provocó las fallas simultáneas en varias de sus plataformas.

WhatsApp Web, Instagram y Facebook entre los más afectados

Los reportes indican que una de las herramientas más afectadas fue WhatsApp Web, donde muchos usuarios aseguraron que no podían enviar mensajes o sincronizar sus conversaciones.

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También se registraron inconvenientes para acceder a Facebook, mientras que algunos usuarios de Instagram reportaron problemas para actualizar contenido o iniciar sesión.

Aunque horas después Meta informó que los servicios comenzaban a recuperarse, la normalización total podría tomar algo más de tiempo. Mientras tanto, millones de personas continúan pendientes de la evolución de una de las caídas más comentadas del día en el ecosistema digital.

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