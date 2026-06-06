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Salud y Bienestar

Caminar 7.000 pasos al día podría ser suficiente: estudio cuestiona la meta de los 10.000 pasos

Una investigación que analizó datos de más de 160.000 personas y halló conclusiones reveladoras.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

junio 06 de 2026
02:27 p. m.
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Durante años, miles de personas han intentado alcanzar la popular meta de los 10.000 pasos diarios convencidas de que esa era la cifra ideal para mantenerse saludables.

Sin embargo, una reciente revisión científica internacional plantea que los beneficios más importantes para la salud podrían alcanzarse con una meta más realista: caminar alrededor de 7.000 pasos al día.

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Los hallazgos fueron publicados en la revista científica The Lancet Public Health y están basados en el análisis de decenas de estudios realizados en distintos países.

¿Qué descubrió el estudio sobre los 7.000 pasos diarios?

Los investigadores encontraron que las personas que caminaban aproximadamente 7.000 pasos al día tenían un riesgo significativamente menor de padecer múltiples problemas de salud en comparación con quienes apenas alcanzaban los 2.000 pasos diarios.

Entre los beneficios identificados aparecen reducciones en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia, síntomas depresivos e incluso mortalidad por distintas causas.

Uno de los datos que más llamó la atención de los expertos es que los beneficios aumentan considerablemente hasta los 7.000 pasos, pero después de esa cifra el incremento es mucho más moderado para varios indicadores de salud.

¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos?

La investigación concluye que los 10.000 pasos siguen siendo una meta positiva para las personas más activas, pero no necesariamente representan el punto en el que aparecen los mayores beneficios para la salud.

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Los autores señalan que los 7.000 pasos diarios podrían convertirse en un objetivo más alcanzable para millones de personas que tienen dificultades para cumplir metas más exigentes debido a sus jornadas laborales, condiciones físicas o estilo de vida.

¿Qué pasa si una persona no alcanza esa cifra?

Los científicos destacan que incluso cantidades menores de actividad física pueden generar efectos positivos.

De hecho, el estudio encontró que aumentar los pasos diarios de 2.000 a 4.000 ya está asociado con mejoras importantes en la salud general. Por eso, los especialistas insisten en que cualquier incremento en la actividad física es mejor que mantener hábitos sedentarios.

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