Corte Suprema ordena a Meta frenar mensajes de odio y violencia contra mujeres y niños en Facebook

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Meta, empresa administradora de Facebook, implementar medidas para impedir la publicación y circulación de mensajes con contenido estigmatizante o incitador de violencia contra mujeres, niñas y niños.

RELACIONADO Ministerio de Justicia lanza guía para prevenir feminicidios en el contexto familiar

La decisión se tomó al proteger los derechos de una madre y sus dos hijas víctimas de violencia intrafamiliar, quienes se consideran en riesgo de feminicidio.

La Corte dispuso que Meta retire las publicaciones de un usuario denunciado por violencia psicológica y sancionado con arresto por incumplir reiteradamente medidas de protección.

“El derecho a la libertad de expresión no cobija manifestaciones que perpetúan estereotipos denigrantes o legitiman violencias estructurales contra las mujeres”, señaló la Sala.

Responsabilidad de las plataformas digitales

El alto tribunal subrayó que las compañías que administran redes sociales tienen la obligación de diseñar y aplicar normas comunitarias claras y uniformes para limitar la circulación de contenidos que inciten a la violencia o revictimicen a las mujeres.

La Corte enfatizó que este tipo de discursos no son simples opiniones, sino amenazas veladas que pueden agravar ciclos de violencia ya existentes.

Por ello, pidió a los jueces identificar cuándo un mensaje deja de ser una manifestación legítima y se convierte en un discurso de odio con capacidad de dañar y humillar.

Protección constitucional y deber del Estado

La Corte reiteró que la protección de las mujeres frente a toda forma de violencia es un mandato constitucional y un compromiso internacional del Estado colombiano.

En su comunicado, insistió en que garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes es esencial para superar prácticas violentas que se han naturalizado en la sociedad.