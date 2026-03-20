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Corte Suprema ordena a Meta frenar mensajes de odio y violencia contra mujeres y niños en Facebook

La Corte reiteró que la protección de las mujeres frente a toda forma de violencia es un mandato constitucional.

Juez decisión Corte Suprema
FOTO: Freepik

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
10:24 a. m.
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La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Meta, empresa administradora de Facebook, implementar medidas para impedir la publicación y circulación de mensajes con contenido estigmatizante o incitador de violencia contra mujeres, niñas y niños.

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La decisión se tomó al proteger los derechos de una madre y sus dos hijas víctimas de violencia intrafamiliar, quienes se consideran en riesgo de feminicidio.

La Corte dispuso que Meta retire las publicaciones de un usuario denunciado por violencia psicológica y sancionado con arresto por incumplir reiteradamente medidas de protección.

“El derecho a la libertad de expresión no cobija manifestaciones que perpetúan estereotipos denigrantes o legitiman violencias estructurales contra las mujeres”, señaló la Sala.

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Responsabilidad de las plataformas digitales

El alto tribunal subrayó que las compañías que administran redes sociales tienen la obligación de diseñar y aplicar normas comunitarias claras y uniformes para limitar la circulación de contenidos que inciten a la violencia o revictimicen a las mujeres.

La Corte enfatizó que este tipo de discursos no son simples opiniones, sino amenazas veladas que pueden agravar ciclos de violencia ya existentes.

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Por ello, pidió a los jueces identificar cuándo un mensaje deja de ser una manifestación legítima y se convierte en un discurso de odio con capacidad de dañar y humillar.

Protección constitucional y deber del Estado

La Corte reiteró que la protección de las mujeres frente a toda forma de violencia es un mandato constitucional y un compromiso internacional del Estado colombiano.

En su comunicado, insistió en que garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes es esencial para superar prácticas violentas que se han naturalizado en la sociedad.

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