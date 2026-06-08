Qué es Instagram Plus y por qué es un problema para los ‘stalkers’

Meta ha decidido incursionar en el modelo de suscripciones con el lanzamiento global de Instagram Plus, la versión de pago de la red social que incluye once nuevas funciones exclusivas.

Quienes decidan no adquirirlo seguirán disfrutando de la versión gratuita, como venían haciéndolo; sin embargo, los suscriptores tendrán opciones para revisar y compartir contenido sin ser detectados.

Es así que Instagram Plus podría convertirse en un dolor de cabeza o una herramienta para los ‘stalkers’, personas que utilizan el anonimato de las redes para seguir de cerca las publicaciones de otros.

Funciones de Instagram Plus:

Instagram Plus ofrece once funciones y entre las más llamativas, sin duda, se encuentran los cambios realizados al manejo de historias. Los suscriptores de la aplicación de pago podrán asegurarse de que sus ‘Stories’ salgan en los primeros lugares de la lista de reproducción y se mantengan activas durante 48 horas o las tradicionales 24.

Además, tendrán una vista previa de las ‘Stories’ de otros usuarios para pasar desapercibidos, podrán saber cuántas personas han vuelto a ver sus ‘Stories’, quiénes son y reaccionar con corazones que explotan en la pantalla de sus amigos.

También tendrán la posibilidad de crear listas personalizadas para compartir sus publicaciones a un número limitado de personas, publicar contenido que aparecerá directamente en su perfil, pero no en el feed de otros.

El logo y tipo de letra de su perfil será personalizable y podrán destacar hasta seis publicaciones, en vez de tres.

¿Qué precio tiene Instagram Plus y desde cuándo estará disponible en Colombia?

Instagram Plus empezó a probarse a partir de marzo (2026) en algunos países y ya se encuentra disponible en Colombia, aunque al ser implementado de manera gradual, podría no aparecer todavía en algunos dispositivos o regiones.

Tendrá un precio inicial de 3.99 dólares al mes (14.328 pesos colombianos al cambio de junio de 2026) y abrirá la puerta, según Naomi Gleit, VP de Gestión de Producto de Instagram, a nuevas suscripciones de pago en aplicativos como Facebook y WhatsApp.