Richard Ríos sorprendió con su 'look' inspirado en Dennis Rodman: así llegó a Barranquilla

De a poco han ido aterrizando los 27 jugadores que convocó Néstor Lorenzo para disputar las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Richard Ríos fue uno de los últimos en unirse a la concentración de la Selección Colombia y dio de qué hablar con la vestimenta que usó en su llegada a Barranquilla.

Ríos fue una de las grandes revelaciones de la 'amarilla' en la última edición de la Copa América. El volante nacido en Vegachí, de 24 años, se valorizó gracias a sus notables actuaciones con el combinado nacional. Equipos de Europa empezaron a ofertar por el colombiano; sin embargo, el 'porco' no lo dejó ir y espera obtener más dinero en el próximo mercado de fichajes.

"Palmeiras rechazó 22 millones de dólares del West Ham por Richard Ríos (24). El equipo brasileño dijo que no quería negociar su salida. Por ahora, no hay más avances del conjunto londinense", informó Pipe Sierra, en su cuenta de 'X'. Pues bien, el antioqueño ahora se concentrará en sumar unidades en esta doble fecha y porqué no, mantener el invicto en el certamen clasificatorio de la Conmebol.

Ríos tendrá una gran responsabilidad contra Perú y Argentina, pues su compañero de zaga, Jefferson Lerma, presentó unas molestias físicas. El exjugador de Flamengo y Mazatlán tuvo una gran conexión con el futbolista del Crystal Palace, quien no vería acción en Lima. Kevin Castaño, Jhon Solís o Juan Camilo Portilla jugarían a su lado en el Estadio Nacional.

Richard Ríos sorprendió con su 'look' en Barranquilla

Ríos lució una 'pinta' llamativa en la capital atlanticense. La estrella del 'alviverde' lució una camiseta que tiene estampado el rostro de Dennis Rodman, famoso y controversial exbasquetbolista de los Chicago Bulls. "A pisarla, crack", escribió la Selección Colombia en sus redes sociales.

Perú vs. Selección Colombia: hora y dónde ver