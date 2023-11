Reconocida cantante colombiana fue víctima de doble robo en el mismo día: "nunca me había pasado"

La reconocida cantante, Francy, más conocida como 'La Voz Popular de América', fue víctima de robo el pasado fin de semana en la ciudad de Pereira. Según los detalles contados por la artista, fueron dos veces en el mismo día en la ciudad del Eje Cafetero en las que su vehículo se vio afectado.

La cantante vallecaucana aseguró que el primer hurto se dio mientras transitaba en una vía, cuando fue abordada por un hombre se acercó a su carro y le quitó la tapa del tanque de gasolina.

“Estaba esperando en una rotonda para poder pasar y llegó un chico de la nada y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble. Me dejó destruida esa parte y se llevó la tapa”, contó Francy en el programa 'Lo Sé Todo'.

Francy fue víctima de robo dos veces en el mismo día

No obstante, la reconocida artista del género popular también sufrió ese día otro hurto. Ladrones despojaron un espejo de su vehículo mientras se encontraba parqueado en una de las calles de la ciudad de Pereira.

“Salí de un lugar, dejé mi carro parqueado y cuando volví me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado. Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas”, agregó Francy a su relato.

A pesar del miedo que se vive por la inseguridad, Francy reafirmó su posición en no contratar personal de seguridad y aseguró que quiere movilizarse en el país como un ciudadano más.

“No ando con nadie que me esté cuidando porque siempre ando como una chica normal. Salgo muy poco y salgo a lo que necesito”, finalizó la solista que cuenta con millones de reproducciones en las plataformas de música.

Los robos aumentaron en gran medida

Cabe recordar que el país vive una cruda situación en materia de seguridad en las principales ciudades del país. Los robos se han disparado sustancialmente siendo el hurto de piezas vehiculares una de la más frecuentes.

Según las estadísticas, los robos en el país aumentaron en 23 por ciento en el primer semestre de este 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Además de esto, los resultados arrojaron que hay tres momentos del día en los que este delito es más común: entre las 10 y las 10:59 a.m. (24 % más casos), entre las 11 y las 11:59 a.m. (22 % más casos) y entre las 7 y las 7:59 p.m. (26 % más casos).