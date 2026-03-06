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Karina García apareció en redes después de la inesperada publicación de Altafulla

Karina García reapareció mientras crece la incertidumbre sobre Altafulla.

Karina García y Altafulla
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

junio 03 de 2026
05:01 p. m.
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Karina García volvió a aparecer en redes sociales pocas horas después de que Altafulla compartiera una publicación que muchos interpretaron como la confirmación de que será padre. Aunque los seguidores esperaban alguna reacción de la influenciadora, sus publicaciones tomaron un rumbo completamente distinto.

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La creadora de contenido mostró parte de su viaje por Puerto Rico y evitó referirse a las imágenes que desataron especulaciones sobre la vida personal del cantante. Su silencio no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes han seguido de cerca la historia desde que ambos coincidieron en La Casa de los Famosos Colombia.

¿Qué publicó Karina García tras el anuncio de Altafulla?

Mientras las redes sociales debatían sobre el significado de las fotografías compartidas por Altafulla, Karina continuó compartiendo momentos de su rutina lejos de Colombia.

La influenciadora publicó imágenes y videos de sus recorridos por Puerto Rico, donde acompaña al cantante urbano Kris R durante parte de su agenda internacional. En una de las historias se le vio disfrutando de una salida nocturna, mientras que en otra aseguró estar recorriendo las calles de la isla.

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Lo que más llamó la atención fue precisamente lo que no dijo. En ninguna de sus publicaciones hizo referencia al supuesto embarazo ni mencionó a su expareja.

La ausencia de comentarios alimentó aún más las conversaciones entre los seguidores, quienes esperaban alguna reacción directa frente a la noticia que ha dominado las plataformas digitales durante los últimos días.

¿Qué dijo la hija de Karina García?

Otra de las personas que captó la atención de los usuarios fue Isabella Vargas, hija de Karina García.

La joven también reapareció en redes sociales, aunque para hablar de un tema completamente diferente. A través de sus historias contó que estuvo varios días alejada de internet debido a problemas de salud.

Según explicó, atravesó jornadas complicadas por síntomas que incluyeron tos intensa, malestar estomacal y episodios de vómito, situación que incluso la obligó a suspender algunas de sus actividades habituales.

Posteriormente compartió contenido relacionado con su familia, incluyendo una práctica deportiva de su hermano Valentino, dejando claro que su atención estaba centrada en asuntos personales y no en la controversia que rodea actualmente a Altafulla.

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Por ahora, ni Karina García ni sus hijos han reaccionado públicamente al supuesto embarazo del cantante. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo debido a que Altafulla tampoco ha explicado quién es la mujer que aparece en las fotografías ni si realmente se convertirá en padre.

Esa incertidumbre mantiene el tema entre los más comentados del entretenimiento colombiano y sigue generando miles de reacciones en redes sociales.

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