Karina García recibió costoso regalo de su novio Kris R y este habló de su diferencia de edad

Karina García se ha vuelto a tomar las redes sociales al compartir detalles del nuevo presente con el que el cantante Kris R la sorprendió en los días más recientes. Pese a las especulaciones en redes sobre una posible ruptura, la mujer dejó saber que su vínculo sentimental continúa.

Kris R y Karina García protagonizan romántico momento

Tras la más reciente intervención de Karina García en La Casa de los Famosos Colombia, sus más fieles fanáticos han estado al tanto de nuevos detalles en su vida personal y laboral ya que su nueva relación con el cantante Kris R se ha tomado el tema de conversación en internet.

Pese a que algunos internautas llegaron a manifestar su inquietud ante una posible ruptura por la falta de contenidos de ambos en redes, la modelo antioqueña sorprendió nuevamente a sus fans al publicar un carrusel de fotografías de la reciente sorpresa que el hombre le dio.

En las instantáneas se les observa a ambos en la habitación de la mujer en donde celebran con amplios ramos de rosas que forman la palabra “Te Amo”. Así mismo, Karina sostiene en sus manos a un pequeño perro, de raza Pomerania, que llevaba consigo amarrados globos de helio en su lomo.

Aún no supero este momento. Mi amor, estás logrando hacerme tan feliz, expresó García en sus redes.

Así mismo, la mujer hizo partícipes a sus seguidores de la elección del nombre de la nueva mascota que ya es toda una sensación en sus redes sociales, pues algunos exaltaron la reacción por parte del hijo menor de la modelo.

No obstante, otros usuarios cuestionaron la relación de la mujer al recordar algunas de las excentricidades, que ella misma ha dado a conocer, sobre lo que espera por parte de su pareja sentimental.

Kris R habla sobre la diferencia de edad con Karina García

Por otro lado, el cantante tuvo la oportunidad de hablar, en meses pasados, sobre su relación en compañía de Westcol, quien lo cuestionó por la diferencia de edad que hay entre él y su novia Karina García.

“Yo siento que si ella decidió estar conmigo es porque me ha visto lo suficientemente maduro para estar con ella. Por ese lado, ella me lleva a mí diez años, pero es normal porque eso a mí no me importa”, finalizó.