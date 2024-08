Sara Uribe reveló cómo se sintió al ser madre y si se arrepiente, su respuesta causó polémica en redes sociales

La conocida empresaria colombiana Sara Uribe ha compartido con sus seguidores en Instagram un emotivo mensaje sobre su experiencia como madre.

En respuesta a una consulta de un internauta, Uribe abrió su corazón y reveló cómo ha enfrentado los desafíos de ser madre soltera, enfatizando el profundo significado que su hijo tiene en su vida.

Sara Uribe Expresa su Gratitud por la Maternidad

Uribe, quien tiene más de siete millones de seguidores en la plataforma, afirmó sin dudar que no se arrepiente de su decisión de ser madre. A pesar de la separación con su expareja Freddy Guarín, exfutbolista colombiano, la empresaria resaltó que su hijo Jacobo representa su mayor fuente de inspiración y motivación.

“No, para nada me arrepiento de ser mamá. Es lo más lindo que me ha pasado en mi vida, es mi norte, es mi polo a tierra y sé que a ese lugar siempre debo regresar o si no, estaría desbocada en mi vida,” expresó Uribe.

La Maternidad como Compromiso Serio y Reflexivo

Además de compartir su experiencia personal, Sara Uribe también ofreció su perspectiva sobre la maternidad deseada. La empresaria subrayó que la decisión de convertirse en madre debe ser tomada con seriedad y madurez. En sus historias de Instagram, Uribe reflexionó sobre la responsabilidad de traer un nuevo ser al mundo y el compromiso que esto conlleva.

“Creo que es una etapa muy linda que a conciencia hay que pensarla con toda la madurez del caso para poder traer a un ser humano al mundo y entregarle el espacio que merece. Hay que entregarles demasiado amor, atención y respeto,” afirmó Uribe, destacando la importancia de preparar adecuadamente el entorno para el desarrollo y bienestar del niño.

Sara Uribe concluyó su mensaje reafirmando que su hijo ha sido la mayor bendición de su vida. Su sinceridad y dedicación hacia la maternidad no solo han tocado a sus seguidores, sino que también han servido como un recordatorio de la importancia del compromiso y el amor incondicional en el rol de ser madre.