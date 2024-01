¡Sin Valdiri! Felipe Saruma conmovió a sus seguidores y generó controversia al recibir el 2024

Felipe Saruma, reconocido generador de contenido dejó a sus miles de seguidores conmovidos al revelar cómo recibió el año 2024 en medio de la soledad. A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, Saruma mostró que pasó la última noche del año en su casa en Barranquilla, sin la compañía de su familia.

Mientras en redes sociales otros famosos compartían momentos en compañía de sus seres queridos, Saruma decidió vivir la noche de Año Nuevo a su manera. Aunque ya no vive con su exesposa Andrea Valdiri, quien también anunció su divorcio antes de finalizar el año, el influencer decidió quedarse en Barranquilla debido a una oportunidad de negocios con su empresa.

Felipe Saruma compartió cómo recibió el 2024

En los pocos videos que compartió en Instagram, se pudo apreciar a Saruma disfrutando de música vallenata y contemplando los fuegos artificiales desde las ventanas de su apartamento. Aunque no reveló más detalles sobre la compañía que tuvo durante la noche, más tarde publicó una foto en el centro de Barranquilla con un amigo y un video de otro amigo haciendo sonar una corneta a todo volumen.

Ruptura de Saruma y Andrea Valdiri sigue siendo viral en las redes sociales

Sin embargo, lo que ha causado mayor impacto entre sus seguidores es la ruptura aparentemente total con su familia. Aunque no se han confirmado los motivos exactos, se rumorea que la relación entre Saruma y sus padres tuvo influencia en su divorcio con Andrea Valdiri. Aunque no se ha confirmado si esto se debe a problemas económicos, quedó claro que Felipe Saruma y su familia ya no tienen una relación cercana.

La publicación de Saruma sobre su soledad en el fin de año ha generado empatía entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y buenos deseos para el influencer. A pesar de haber recibido el nuevo año en solitario, Saruma se mostró optimista y con la esperanza de que el 2024 sea un año lleno de éxitos y alegrías para todos sus seguidores.

