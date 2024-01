Los estrenos de series y películas más esperados del 2024

Con el inicio del 2024 muchos fanáticos de la industria del cine y la televisión ven cada vez más cerca los esperados estrenos que tienen fecha para este año, que, sin duda acapararán la atención de mundo entero.

Este año promete grandes regresos a la pantalla y estrenos muy esperados por el público, así como temporadas finales de algunas de las series más seguidas de las plataformas de streaming.

Películas muy esperadas en el 2024

Entre los estrenos más esperados del año, destaca "Avatar: The Last Airbender". Se trata de una serie en formato live-action que llegará a Netflix el 22 de febrero, y que traerá de vuelta las aventuras de Aang, Katara, Zuko, Toph, Sokka y compañía.

Otra franquicia que regresa con su segunda parte es "Rebel Moon: La guerrera que deja marcas", dirigida por Zack Snyder. La saga de ciencia ficción llegará a la pantalla grande el 19 de abril, prometiendo una experiencia llena de acción y efectos especiales.

Series que se estrenan este 2024

Este mes se revelará la entrega de la historia del “Zorro”, una serie de Prime Video que le dará una nueva vida al icónico relato.

Los fanáticos de la serie "The Witcher" pueden emocionarse con el estreno de "The Witcher: Sirens of the Deep". Aunque aún queda tiempo para la temporada 4, en 2024 llegará una película animada que expandirá el universo de Geralt de Rivia y sus aventuras.

Para los amantes de la reconocida serie de Netflix “Bridgerton” este año se programaron dos entregas de la temporada 3: una primera parte que llegará el 16 de mayo y la parte 2 que se estrenará el 13 de junio.

La popular serie de Netflix, "You", también se despide en 2024 con su quinta y última temporada. Aunque no se ha especificado la fecha exacta de estreno, los seguidores de Joe Goldberg podrán disfrutar del desenlace de la historia en la plataforma de streaming.

Otra serie muy esperada es "The Boys" de Amazon Prime Video. Aunque no se han dado más detalles, se anunció que la temporada 4 regresará en 2024, prometiendo acción, comedia y sátira que han cautivado a los espectadores.

Por último, los amantes de la serie animada "Invencible" también tendrán más dosis de emoción en 2024. Después del estreno de la segunda temporada en noviembre de 2023, se decidió dividir esta entrega en dos partes, por lo que a principios del próximo año llegará la parte 2 de la segunda temporada.