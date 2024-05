“A un maltratador hay que frenarlo”: boxeador que golpeó a un hombre que agredía a una mujer

En las últimas horas se registró una escena violenta en un cine de España, donde decenas de niños y adultos se disponían a ver el estreno de ‘Garfield’, una de las películas animadas más reconocidas de todo el mundo, y donde tuvieron que presenciar una fuerte golpiza por parte de un boxeador profesional a un hombre que estaba agrediendo aparentemente a su pareja sentimental.

Según reportaron algunos testigos a diferentes medios de comunicación españoles, el sujeto ingresó a la sala de cine de manera muy violenta y gritando a su pareja. La situación fue subiendo de nivel y minutos después tomó del cuello a la mujer y le pegó a una niña que estaba con su familia.

En el lugar afortunadamente se encontraba el boxeador profesional Antonio Barrul, quien llamó a la seguridad del lugar, pero debido a que no asistieron de manera rápida, tuvo que intervenir y le propinó una golpiza al sujeto.

“Veo esas imágenes y se me pone un nudo en el estómago. La violencia nunca se justifica, pero los malos tratos hacia una mujer y hacia una niña(…)”, dijo el boxeador al programa 'Vamos a ver'.

El deportista se disculpó con todas las personas, pues debido a que se trata de su profesión, podría enfrentar cargos legales por la golpiza que le propinó al otro sujeto.

RELACIONADO Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo y sigue siendo el rey del boxeo

“La violencia sé que no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo, sea como sea, si no esa persona puede ir a más”, añadió.

Golpiza en cine de España

“A la media hora de película los gritos eran muy fuertes. Veo que él la engancha por el cuello, la empieza a forcejear, en ese momento suelta un golpe y le dio a una niña sin tener nada que ver”, contó ‘El Volcán’.

Barrul temía recibir sanciones de la liga en la que se desempeña como boxeador profesional, pero señaló que tenía que detener al maltratador o lo seguiría haciendo.

“Lo único que quería era aclarar los hechos, decir la verdad, pedir perdón a todo el mundo y poner sobre la mesa que a un maltratador hay que frenarlo siempre”, finalizó.

RELACIONADO La millonaria suma que ganó Canelo Álvarez por vencer a Jaime Munguía

​"Pegó a su mujer y a una niña que no tenía nada que ver. A mí me amenazó y, aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo", concluyó el hombre, quien se disculpó en sus redes sociales por la fuerte golpiza que le propinó al sujeto.