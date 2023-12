Shakira se alista para un tour mundial sin precedentes: "Será la gira de mi vida"

Shakira es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. A sus 46 años, la barranquillera tuvo un resurgimiento musical, luego de su separación con Gerard Piqué. Incursionó en nuevos géneros y dio de qué hablar en la industria, con éxitos como 'TQG', 'Acróstico' y 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'. Pues bien, la colombiana está alistando un tour mundial, el cual tildó como "la gira de mi vida".

'Shaki' está generando revuelo a nivel global con sus últimas colaboraciones. La atlanticense lanzó canciones con Rauw Alejandro ('Te Felicito'), Ozuna ('Monotonía'), Manuel Turizo ('Copa Vacía'), Fuerza Regida ('El Jefe') y Karol G ('TQG'). Ese último sencillo, con la 'Bichota', las hizo merecedoras de gramófono en la última edición de los Premios Grammy Latinos ('Mejor Interpretación / Fusión Urbana').

Pues bien, al igual que Karol G, Shakira quiere lanzar un tour que recorra los diferentes rincones del planeta. La madre de Sasha y Milan está lista para volver a las tarimas y planea dar un espectáculo que marque época. La reconocida cantante nacional quiere que "las entradas sean asequibles", pues tiene el deseo de que todas las personas puedan asistir a sus conciertos.

"Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera", señaló la barranquillera en durante su visita a su fundación 'Pies Descalzos'.

¿Qué pistas dio Shakira de su próxima gira mundial?

"Armar una gira es divertido, pero es un gran esfuerzo y tienes que poner todo en la balanza y decidir qué es lo que los fans realmente quieren escuchar, qué canciones quieres escuchar y cuánta producción quieres. Al final, cuanta más producción tengas, mayor será el precio de la entrada. Quiero que las entradas sean asequibles. Pero para mí lo más importante es el repertorio. Por eso creo que mi próxima gira será la gira de mi vida, porque tengo muchas canciones", señaló la artista oriunda de la 'arenosa', en una conversación con Billboard Magazine.

¿Qué destinos tendrá la gira de Shakira?

"Incluirá espectáculos en arenas y estadios en casi dos docenas de países de América Latina, América del Norte, el Reino Unido, Europa y Medio Oriente", señaló Keith Sarkisian, socio musical de WME, en una entrevista con el rotativo mencionado anteriormente.