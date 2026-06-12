'Shakibecca', doble de Shakira, rompió el silencio tras los rumores luego de la inauguración del Mundial

El 11 de junio, Shakira fue una de las icónicas artistas que cantó en el estadio Ciudad de México, en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Justo después de las interpretaciones de J Balvin y Ryan Castro, la barranquillera entonó 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial, junto a Burna Boy.

Shakira tuvo una 'performance' magistral que ha sido exaltada por los fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, debido a que utilizó gafas y su 'doble exacta' también estaba en México, comenzaron a difundirse algunos rumores.

Y es que algunos internautas comenzaron a preguntarse si su imitadora había sido la persona que se había presentado en el estadio que en certámenes anteriores fue conocido como El Azteca.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, 'Shakibecca', la doble de Shakira, rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Esto dijo 'Shakibecca' tras la inauguración del Mundial 2026 en la que cantó Shakira

'Shakibecca' dejó claro que Shakira, la importante cantante de Colombia, fue la que se presentó en el estadio Ciudad de México.

La imitadora, en una historia de Instagram, compartió un video en el que mostró que vio la inauguración del Mundial por televisión.

"Dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira con mis amigos. No manchen", escribió.

¿Cuál fue el mensaje de Shakira tras la inauguración del Mundial 2026?

En sus redes sociales, Shakira posteó un nuevo mensaje en pro de las oportunidades y la equidad.

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"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo", comenzó expresando.

"Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades como la educación, para que puedan triunfar en la vida", concluyó.