¿Nuevo amor?: Shakira es vista saliendo de un hotel junto a reconocido actor mexicano

Un nuevo capítulo en la vida amorosa de Shakira estaría empezando a escribirse ya que, en horas recientes, la mujer es tema de conservación en un sin fin de medios de comunicación en donde incluso se ha llegado a asegurar que esta ya tendría una nueva pareja sentimental.

Shakira es vista junto a actor mexicano

Las imágenes, que ya son virales en las redes sociales, dejan ver el instante en el que la barranquillera sale del lujoso Sunset Tower Hotel, en West Hollywood, en compañía del actor mexicano Manuel García Rulfo, quien habría compartido una lujosa cena en compañía de la artista.

Ante la mirada atónita de los presentes y los paparazzis que no dudaron en fotografiar el instante, las celebridades continuaron su camino sin ningún tipo de incomodidad al ser captados por los lentes. Uno de los gestos llamó especialmente la atención de todos ya que el hombre decidió anticiparse a la llegada de la mujer para abrir la puerta de su vehículo y que esta ingresara cómodamente.

Pese a que en dicho instante se perdió el rastro de los famosos, horas después las redes sociales empezaron a viralizar nuevos clips en donde, al parecer, la pareja se habría dirigido a un club de música caribeña en donde compartieron gran parte de la noche al ritmo de una orquesta de salsa en vivo.

Por supuesto, las imágenes ya son objeto de discusión ya que la mujer lució un outfit relajado con una blusa negra de tirantes, jeans, tacones de punta y una chaqueta de cuero. Por su parte, el actor lució una chaqueta y camisa negra, con jeans y zapatos negros.

Aunque en recientes entrevistas Shakira manifestó encontrarse soltera al estar enfocada en su carrera y papel como madre, los fanáticos no han dudado en ocultar su emoción ante la aparente relación de la barranquillera tras su ruptura sentimental con Gerard Piqué.

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Shakira disfruta junto a Sofía Vergara

Por otro lado, la cantante sorprendió a su fanaticada en Los Ángeles al completar el concierto número 100 al llegar con su exitosa gira musical que ha movilizado a millones de personas de todo el mundo con sus canciones.

Pero dicho encuentro fue especial ya que también tuvo la oportunidad de compartir junto a su compatriota Sofía Vergara, quien disfrutó de cerca el espectáculo y, al finalizar el show, se fotografío con la cantante detrás del escenario.