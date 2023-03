Shakira y un nuevo dardo: así suena su más reciente canción

Después de ser tendencia en todo el mundo con las colaboraciones junto a Bizzarap y Karol G, la barranquillera Shakira prepara un nuevo lanzamiento que seguramente dará de qué hablar en redes sociales, pues algunas frases irían directamente para su expareja Gerard Piqué.

Shakira no quiere quedarse con ‘Monotonía’, ‘Te Felicito’, ‘Session #53’ y ‘TQG’ y nuevamente se ha filtrado una parte de la canción que lanzaría en las próximas semanas junto al colombiano Manuel Turizo.

En redes se filtró una parte de lo que sería la nueva canción de Shakira junto a su compatriota y millones de fanáticos creen que sería la quinta en la que la barranquillera dejaría frases para su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía.

Tal y como aseguró el reguetonero colombiano Manuel Turizo en el programa 'Los Moluscos TV', un canal de YouTube especializado en celebridades, la canción junto a Shakira ya está lista e incluso el video ya estaría terminado del tema que se llamará: Copa Vacía.

"No he querido decir nada a nadie porque en realidad el tema no es mío, es de ella. Shakira es quien decide el momento en el que lo quiere sacar y yo no puedo dar fecha, ni día ni el mes", dijo Turizo.

Video de canción de Shakira y Manuel Turizo

Sin embargo, no son todos los seguidores de la cantante colombiana los que creen que su nueva canción también tendrá dardos para el español, sino que algunos aseguran que la mujer ya superó su ruptura y la letra de su lanzamiento sería todo lo contrario a un ‘tusa’ de amor.

Lo que sí es cierto es que ya la canción está terminada e incluso se filtró parte de la letra que diría textualmente: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", frase que los usuarios relacionan con Piqué.